Cancer de la prostate : la chirurgie robot-assistée, un nouvel espoir pour les patients Algériens !

Le 20ᵉ Congrès National d’Urologie, organisé par l’Association Algérienne d’Urologie AAU les 22, 23 et 24 janvier 2026 à Alger, place le patient au cœur de ses priorités. Plus de 700 spécialistes venus de tout le pays se sont réunis pour échanger autour des avancées majeures qui transforment la prise en charge urologique, notamment dans la lutte contre le cancer de la prostate.

Parmi ces avancées, la chirurgie robot-assistée qui occupe une place centrale. Cette technologie de pointe permet un diagnostic plus précis et une prise en charge chirurgicale optimisée, offrant aux patients de meilleures chances de guérison et une qualité de vie améliorée après l’intervention.

Les bénéfices pour le patient sont significatifs : moins de douleurs post-opératoires, une diminution des pertes sanguines, un risque réduit de complications, une récupération plus rapide et un séjour hospitalier raccourci. Autant d’éléments qui contribuent à humaniser le parcours de soins et à réduire l’impact physique et psychologique de la maladie.

Jusqu’à présent, de nombreux patients Algériens étaient contraints de se rendre à l’étranger pour bénéficier de ces techniques avancées. Dès cette année 2026, cette réalité changera avec la mise en service de centres nationaux spécialisés en chirurgie robot-assistée.