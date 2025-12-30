CAN 2025 au Maroc : l’équipe d’Algérie fixée sur son adversaire en 1/8e de finale

Les Verts sont fixés sur leur adversaire en huitièmes de finale de la CAN-2025. Il s’agit de la République Démocratique du Congo, qui s’est qualifiée à la deuxième place du groupe D.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, l’équipe d’Algérie aborde son dernier match de la phase de groupes sans pression. Grâce à deux victoires convaincantes face au Soudan (3-0) et au Burkina Faso (1-0), les Verts ont validé leur qualification avec autorité et terminé à la première place du groupe E.

La rencontre prévue ce mercredi face à la Guinée équatoriale sera donc sans réel enjeu sportif. Elle offrira surtout au sélectionneur national Vladimir Petkovic l’opportunité de faire tourner son effectif, de préserver certains cadres et de donner du temps de jeu à plusieurs remplaçants, dans l’optique de maintenir une fraîcheur physique optimale pour la phase à élimination directe.

Ce sera Algérie-RD Congo en 1/8e de finale

Si ce match servira essentiellement de préparation, les regards sont déjà tournés vers le prochain grand rendez-vous. En terminant en tête de leur groupe E, les Verts étaient assurés d’affronter le deuxième du groupe D. Le verdict est désormais connu : ce sera la République démocratique du Congo. Le match est programmé pour le 6 janvier prochain. Les Fennecs resteront à Rabat puisque le match se jouera au stade Moulay El-Hassan.

Un adversaire loin d’être simple. La RDC affiche une marge de progression impressionnante ces derniers mois et s’impose comme l’une des sélections africaines les plus solides du moment. Classés 56e au dernier classement FIFA, les Léopards ont validé leur qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2026, confirmant ainsi leur montée en puissance sur la scène continentale et internationale.

Dotée d’un effectif athlétique, discipliné et porté vers l’avant, la sélection congolaise représente un véritable test pour les hommes de Petkovic. Ce huitième de finale s’annonce comme un match piège, où la moindre erreur pourrait être fatale. L’Algérie devra faire preuve de rigueur tactique, de maîtrise mentale et d’efficacité dans les deux surfaces pour espérer poursuivre son aventure africaine.

Stratégies et objectifs des Verts

Conscient de l’importance de ce rendez-vous, le staff technique algérien met l’accent sur la gestion du groupe et l’équilibre entre rotation et maintien de la compétitivité. L’objectif est clair : aborder ce choc dans les meilleures conditions possibles et confirmer les ambitions affichées depuis le début du tournoi.

La route vers le sacre reste encore longue, mais les Verts savent qu’un passage réussi face à la RDC pourrait constituer un tournant décisif dans cette CAN-2025.