Camions TIRSAM : les inscrits invités à officialiser leur achat à partir de cette date

Le complexe TIRSAM a annoncé le début des convocations pour les citoyens enregistrés sur sa plateforme électronique en vue de l’achat de camions de fabrication algérienne, et ce à partir de ce dimanche. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de son plan visant à renforcer l’industrie nationale et à répondre à la demande locale d’équipements de transport lourd.

Le complexe avait ouvert les inscriptions via son site web officiel, soulignant que le processus s’effectue exclusivement et de manière séquentielle sur la plateforme, et qu’aucune demande en dehors du cadre numérique ne sera prise en compte.

TIRSAM a précisé que le prix du camion léger (3,5 tonnes) a été fixé à 390 millions de centimes, tandis que celui du camion lourd (6 tonnes) s’élève à 460 millions de centimes.

L’entreprise a également tenu à souligner que toutes les procédures se déroulent par voie électronique, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer à son siège.

Tirsam entre en scène et bouleverse le marché du camion en Algérie

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître un tournant majeur avec l’arrivée imminente de Tirsam, un constructeur spécialisé dans les poids lourds et les camions. Profitant de l’édition 2025 de l’IATF , le PDG Samir Maala a annoncé le lancement officiel de la commercialisation ces véhicules.

Avec une stratégie ouvertement agressive, Tirsam entend « casser les prix » pour démocratiser l’accès aux véhicules professionnels et garantir une disponibilité sans précédent sur le marché local. Cette démarche a été illustrée par la révélation d’une grille tarifaire particulièrement compétitive pour sa gamme de camions mi-légers.

Le modèle de 3,5 tonnes sera proposé à 3,9 millions de dinars algériens, tandis que celui de 6 tonnes sera commercialisé à 4,6 millions de dinars.

Tirsam a levé le voile sur sa gamme de véhicules, qui repose sur des partenariats stratégiques avec des constructeurs de renom. Les poids lourds de la marque, baptisés SITRAK, sont équipés de moteurs fournis par le géant allemand MAN, garantissant ainsi robustesse et fiabilité.

Les camions mi-légers, quant à eux, intègrent des motorisations issues du constructeur chinois JAC, qui utilise la technologie du japonais Isuzu.

L’entreprise, basée à Batna, affiche des ambitions de production considérables. Une fois ses lignes de production pleinement opérationnelles, l’usine devrait atteindre une capacité annuelle de 65 000 unités.

Cet effort industriel est soutenu par un centre de recherche et développement et par une main-d’œuvre qualifiée issue des formations et universités locales, marquant un engagement fort en faveur du développement national.