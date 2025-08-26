« Ça sentait mauvais » : La gendarmerie fait une saisie choquante dans un camion à Relizane

Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Ramka, à Relizane, ont saisi dans la nuit de lundi à mardi une quantité considérable de poisson bleu avarié, estimée à 960 kg.

Selon un communiqué des mêmes services, l’inspection du poisson par l’inspecteur vétérinaire de la commune d’Ammi Moussa a révélé qu’il était avarié, dégageant de mauvaises odeurs. Le produit ne possédait ni certificat sanitaire vétérinaire ni certificat d’agrément sanitaire pour le véhicule de transport.

Il a également été noté l’absence totale de système de réfrigération, rendant le véhicule inapproprié au transport de ce type de produits.

La marchandise a été saisie et détruite immédiatement dans le respect des normes d’hygiène en vigueur. Un procès-verbal de saisie a été rédigé pour la quantité confisquée.

Baisse des prix du poisson : Une tendance générale qui se confirme

Alors que les autorités veillent au grain pour garantir la qualité du poisson sur le marché, une bonne nouvelle arrive pour le portefeuille des Algériens. Les prix du poisson connaissent enfin une baisse notable, un véritable soulagement pour les consommateurs.

Hier à Alger, le kilogramme de sardine s’est affiché entre 250 DA et 400 DA, un net recul par rapport aux 1 200 DA et plus observés au début de l’été. Ce phénomène, visible dans tous les ports de pêche, est particulièrement frappant à la Pêcherie, où des quantités importantes sont disponibles.

Cette tendance est confirmée par de nombreux commerçants, qui attribuent la baisse à plusieurs facteurs. Le soutien apporté par l’État aux professionnels de la pêche, notamment l’aide à la flotte de pêche, a permis d’augmenter les quantités pêchées et de mieux réguler l’approvisionnement du marché.

Cette situation est accueillie avec satisfaction par les consommateurs. Pour l’heure, les familles profitent de cette aubaine pour garnir leurs assiettes. Reste à savoir si cette situation est durable ou si elle n’est qu’un bref répit avant une nouvelle flambée des prix.

En somme, alors que les services de la gendarmerie poursuivent leurs efforts pour lutter contre la commercialisation de produits impropres à la consommation, comme en témoigne la récente saisie de poisson avarié à Relizane, les consommateurs peuvent, de leur côté, se réjouir d’une baisse significative des prix du poisson sur les marchés.