Braquage spectaculaire du Louvre en plein jour : des bijoux « inestimables » volés, ce que l’on sait

Un cambriolage spectaculaire, qui fait la une du monde entier, a eu lieu ce dimanche matin au musée du Louvre. Plusieurs individus se sont introduits dans l’enceinte et ont réussi à dérober des bijoux avant de prendre la fuite. Le parquet de Paris a saisi la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) pour une enquête en flagrance.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les quatre malfaiteurs, tous masqués, ont utilisé des scooters TMax pour le transport du butin. Ils ont exploité un point faible du musée, une zone de travaux située côté quai de Seine. En effet, c’est en utilisant une nacelle qu’ils sont parvenus à contourner les protections pour atteindre la salle convoitée, la galerie d’Apollon, au premier étage.

Deux cambrioleurs ont réussi à s’introduire en brisant des vitres à l’aide d’une disqueuse. Ils ont ciblé deux zones principales : la galerie de Napoléon et celle des Souverains français. Leur butin inclut neuf pièces de la collection de bijoux de l’Empereur et de l’Impératrice (colliers, broches, diadèmes…). Le montant exact du préjudice est actuellement en cours d’évaluation à partir des images des objets disparus.

Neuf bijoux d’une « valeur inestimable » dérobés

Les malfaiteurs ont fui la scène sur les deux scooters TMax, en direction de l’autoroute A6. Leur fuite a été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance.

Neuf objets au total ont été dérobés lors de ce cambriolage, incluant une parure, un collier, des boucles d’oreilles, deux couronnes et une broche. Parmi les pièces manquantes au musée du Louvre, la couronne de l’Impératrice Eugénie (1354 diamants et 56 émeraudes), de valeur « inestimable« , a été retrouvée. Elle est « endommagée » mais pas « brisée« . Un deuxième objet a été également récupère, bien que sa nature exacte ne soit pas connue.

Par ailleurs, lors de leur intervention sur la scène du crime, les forces de l’ordre ont découvert le matériel utilisé par les braqueurs lors de cette opération visant le musée du Louvre. Cela comprenait deux disqueuses, un chalumeau, de l’essence, des gants, un talkie-walkie, une couverture, ainsi qu’un gilet jaune, utilisé pour se faire passer pour un ouvrier, perdu par l’un des voleurs puis retrouvé un peu plus loin.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Une galerie qui renferme les collections les plus précieuses

Le nouveau ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a réagi en déclarant que l’enquête révèle « manifestement une équipe qui avait fait des repérages« . Ce vol en plein jour interroge fortement sur l’efficacité de sécurisation des œuvres du Louvre, en particulier dans la galerie d’Apollon, pourtant réouverte en grandes pompes après son réaménagement en 2020.

Dès ce matin je me suis rendu, avec la ministre de la Culture @datirachida, au @MuseeLouvre alors qu’un vol venait d’être commis.

S’en prendre au Louvre, c’est s’en prendre à notre histoire et notre patrimoine. Tout est mis en œuvre pour interpeller au plus vite les auteurs de… pic.twitter.com/LJRSfUoUXa — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 19, 2025

L’effraction par bris de vitre dans la galerie d’Apollon rappelle étrangement le vol des joyaux de la Couronne en 1792, qui avait aussi eu lieu par escalade et bris de fenêtres. De plus, ce mois coïncide avec le centenaire de la mort de Vincenzo Peruggia, le vitrier qui avait réussi à dérober la Joconde en 1911.

