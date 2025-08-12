Bourses Fulbright FLTA : cap sur les USA, candidatures ouvertes jusqu’au 20 août 2025

Le programme de bourses Fulbright de l’ambassade américaine en Algérie accepte les candidatures jusqu’au 20 août. C’est une excellente opportunité pour les enseignants d’anglais ou ceux qui aspirent à le devenir, de postuler.

Le programme Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) est une bourse de neuf mois conçue pour les enseignants d’anglais ou ceux en formation. Elle offre la possibilité d’enseigner la langue arabe dans des établissements américains tout en suivant des cours de culture aux États-Unis.

Le programme offre aux futurs enseignants la possibilité de perfectionner leurs compétences et améliorer leur maîtrise de l’anglais, approfondir leur connaissance de la culture américaine et favoriser les échanges culturels en partageant leurs coutumes avec celles des Américains.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des demandes de visa en Algérie : le consulat de France rallonge les délais

Qui peut candidater au programme FLTA 2026/2027 ?

Pour être éligibles, les candidats doivent avoir une formation académique solide et une expérience professionnelle dans l’enseignement. En plus de l’enseignement de l’arabe, les boursiers FLTA peuvent également assurer d’autres rôles tels que : Personnes sources dans des groupes de conversation, représentants culturels, techniciens dans les laboratoires de langue, orateurs invités dans les cours de langue et de civilisation, responsable des clubs de langue.

Pour postuler, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Être de nationalité algérienne et résident en Algérie au moment de la candidature et jusqu’à la fin de la sélection ;

et résident en Algérie au moment de la candidature et jusqu’à la fin de la sélection ; Détenir au minimum une licence, soit quatre années d’études supérieures ;

Avoir une maîtrise de l’anglais avec un score minimal de 79 au test TOFEL IBT, et une excellente connaissance de l’arabe classique à l’oral et à l’écrit ;

Justifier d’au moins deux années d’expérience dans l’enseignement.

Comment profiter des bourses Fulbright FLTA ?

Pour postuler, les candidats éligibles doivent soumettre leurs candidatures en ligne (cliquer ici). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 août 2025.

Les documents requis incluent un formulaire en ligne, trois lettres de recommandation, un CV détaillé en anglais, une photocopie du diplôme et des relevés de notes accompagnés d’une traduction certifiée en anglais. Il est également demandé de fournir une copie de la page d’identification du passeport, un formulaire d’informations personnelles à compléter, ainsi qu’une attestation du score au test TOFEL.

Tous ces documents doivent être téléchargés directement sur la plateforme en ligne. Pour toute question concernant le programme FLTA, les candidats sont appelés à contacter l’ambassade américaine à Alger par courrier à l’adresse suivante : pasalgiersenglish@state.gov.

Une fois le processus de sélection achevé, seuls les candidats retenus pour la phase d’entretien seront contactés, informe l’ambassade des États-Unis à Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour la Suisse : nouveau système de rendez-vous à partir du 18 août 2025