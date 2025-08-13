Bourses Franz Werfel 2025 : l’Autriche attire les talents algériens

L’Autriche lance un appel à candidatures pour les enseignants et chercheurs algériens ! Des bourses sont offertes dans le cadre de ses programmes d’échange. Pour en bénéficier, il faut soumettre son dossier de candidature avant le 15 septembre 2025.

Le pays offre une bourse exceptionnelle, Franz Werfel, aux enseignants-chercheurs algériens. Si vous êtes spécialistes en langue allemande et de la littérature autrichienne, cette bourse vous permettra de faire de la recherche et d’enseigner dans une université autrichienne, tout en bénéficiant d’un important soutien financier.

D’après un communiqué de l’ambassade d’Autriche à Alger, les enseignants, chercheurs et doctorants spécialisés en littérature autrichienne peuvent postuler à cette bourse.

Bourses Franz Werfel 2025 : qui est concerné ?

Ce programme s’adresse aux universitaires en début de carrière, qu’ils soient titulaires d’un doctorat, en cours de préparation ou en postdoctorat. Il n’y a pas de limite d’âge, mais les candidats doivent justifier d’une activité d’enseignement ou de recherche dans ce domaine.

Les lauréats de cette bourse bénéficieront d’une allocation mensuelle de 2500 euros pour couvrir leurs frais de séjour en Autriche. De plus, une aide au déménagement pouvant aller jusqu’à 1000 euros est prévue pour les chercheurs en provenance de pays non-européens.

Par ailleurs, l’agence autrichienne OeAD, qui gère le programme, offrira son aide aux boursiers pour trouver un logement et une assurance maladie, bien que ces coûts restent à leur charge.

Comment bénéficier des bourses Franz Werfel ?

La bourse Franz Werfel est d’une durée de 4 à 9 mois, et peut être prolongée à 18 mois en cas de résultats exceptionnels. Les bénéficiaires doivent commencer leur séjour en Autriche entre janvier et juillet 2026. Une condition essentielle est de ne pas avoir résidé dans ce pays pour des études ou des recherches durant les six mois précédant le début du programme.

Les candidats doivent soumettre leurs dossiers avant le 15 septembre 2025. La candidature doit inclure le dossier suivant :

Deux lettres de recommandation ;

Une attestation de supervision d’un professeur autrichien ;

Une liste des publications spécifiques ;

Une preuve d’emploi ou d’inscription au doctorat.

Le communiqué de l’ambassade rappelle qu’il est impératif de prendre contact avec une institution universitaire ou de recherche avant de postuler.

Ce programme de bourses, financé par le ministère fédéral autrichien de l’Éducation, des Sciences et de la Recherche, vise à renforcer la coopération académique et les échanges culturels entre les deux pays.

