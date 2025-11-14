Booster la production locale : NESDA dévoile un programme ambitieux… Voici ce qu’il faut savoir

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA) a annoncé, ce jeudi, le lancement d’un nouveau programme stratégique baptisé “At-Tawtin” (la domiciliation). Son objectif est de réduire la dépendance aux importations en reliant directement les entreprises nationales à des microentreprises capables de produire localement les intrants utilisés dans la chaîne de fabrication.

Selon l’agence, ce dispositif introduit une méthode de mise en relation rapide et intelligente entre les opérateurs économiques et les petites structures qui offrent des produits ou des services capables de remplacer les intrants importés. L’idée est simple : permettre aux entreprises d’identifier des alternatives algériennes fiables et de soutenir une industrie nationale plus compétitive.

NESDA a précisé que les entreprises activant en Algérie peuvent déjà rejoindre le programme en s’inscrivant sur une plateforme numérique spécialement créée pour l’occasion. Elles doivent y renseigner la liste des intrants concernés : matières premières, semi-produits, composants industriels, pièces de rechange ou encore services comme la conception, le design, l’ingénierie, la logistique ou la numérisation.

Mise en relation et accompagnement

Grâce à cette plateforme, les opérateurs auront accès à une base de données qui recense les micro-entreprises existantes, en cours de création ou en phase d’extension, susceptibles de répondre à leurs besoins. NESDA accompagnera ensuite les structures sélectionnées par les entreprises en accélérant leur création, leur développement ou leur extension.

À l’issue du processus, l’agence délivrera une attestation officielle aux deux parties pour confirmer le remplacement des intrants importés par des solutions locales.

D’après NESDA, “At-Tawtin” représente une étape stratégique pour élever le taux d’intégration locale, créer des chaînes de production nationales fortes et soutenir les capacités des entreprises algériennes. Le programme vise aussi à réduire les coûts de production, à limiter les variations liées aux marchés extérieurs et à renforcer la résilience de l’économie face aux fluctuations internationales.

L’Algérie se prépare à accueillir la 4ᵉ édition du Congrès africain des start-up

En parallèle, le ministre de l’Économie, de la connaissance, des start-up et des microentreprises, Nourdine Ouahd, a annoncé qu’Alger accueillera du 6 au 8 décembre la quatrième édition du Congrès Africain des Start-up. Plus de 200 exposants et investisseurs participeront à l’événement, qui devrait attirer près de 25 000 visiteurs.

Organisée sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune et sous le slogan “Soutenir l’émergence des champions africains”, cette édition veut affirmer une ambition commune : bâtir une Afrique innovante, connectée et capable de créer ses propres solutions.

Une rencontre ministérielle réunissant plus de 40 pays

Le congrès se tiendra au Centre international des conférences “Abdelatif Rahal” et accueillera une grande réunion ministérielle regroupant plus de 40 ministres africains, ainsi que des responsables d’organisations internationales, des entrepreneurs et des spécialistes de l’innovation.

L’objectif de cette rencontre est de partager les expériences, resserrer les liens entre les pays du continent et élaborer des politiques ambitieuses pour booster l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement technologique.

Le Rwanda invité d’honneur et un fonds africain pour les jeunes innovateurs

Le ministre a également annoncé que le Rwanda sera l’invité d’honneur, en hommage aux avancées impressionnantes du pays dans le domaine du numérique. Ce choix traduit la volonté de l’Algérie de renforcer sa collaboration avec les pays ayant une expérience reconnue dans l’innovation.

Nourdine Ouahd a aussi mis en avant la création du Fonds africain de financement des start-up et des jeunes innovateurs, une initiative impulsée par le président Tebboune. Ce fonds permettra aux jeunes talents algériens et africains d’accéder plus facilement au financement et de contribuer activement à la croissance économique du continent.

