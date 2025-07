Bon plan de l’été 2025 : jusqu’à -60 % sur les traversées Corsica Linea vers l’Algérie

La compagnie maritime française, Corsica Linea, vient d’annoncer une importante promotion sur ses traversées estivales vers l’Algérie, offrant jusqu’à 60 % de réduction pour les passagers piétons. C’est une excellente nouvelle pour les membres de la diaspora qui prévoient leur voyage cet été.

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Cet été, embarquez-vous pour l’Algérie sans voiture et bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 60 % sur une sélection de traversées piétonnes avec Corsica Linea.

La compagnie maritime française propose à ses passagers plusieurs rotations depuis Marseille et Sète vers les ports d’Alger, Skikda et Béjaïa. Elle offre à ses clients la possibilité de réaliser des économies importantes sur les repas à bord, lors de ses voyages, en optant pour des formules prépayées.

Corsica Linea annonce une importante promotion pour les passagers piétons

Dans un nouveau communiqué, la compagnie aux bateaux rouges et blancs revient pour annoncer le lancement d’une importante promotion sur ses billets de voyage vers l’Algérie. Cette offre promet des réductions allant jusqu’à 60 % sur les traversées au départ de Marseille et de Sète vers Alger, Skikda et Béjaïa.

Cette promotion est valable à la réservation du 29 juillet au 11 août 2025, dans la limite des places disponibles. Par ailleurs, ces réductions s’appliquent sur une sélection de traversées programmées entre le 30 juillet et le 3 septembre, identifiables par le pictogramme « Promo Piéton », sur les réservations sans véhicule.

« Vous voyagez prochainement vers l’Algérie en tant que piéton ? Bénéficiez d’une réduction de 60 % sur votre prochaine traversée ! Suivez le picto « PROMO PIÉTON » pendant votre réservation et laissez-vous guider !« , écrit la compagnie.

Conditions de l’offre de Corsica Linea

Dans sa publication, Corsica Linea insiste sur le fait que seuls les passagers voyageant sans véhicule peuvent bénéficier de cette promotion : « Et si vous tentiez une aventure piétonne au cœur de l’Algérie ? Sans voiture, laissez-vous guider par vos envies et découvrez le pays autrement« .

La réduction de 60 % s’applique sur la base Passager du tarif Standard (hors taxes passagers). Elle n’est pas cumulable avec d’autres offres tarifaires de la compagnie et ne s’applique pas aux réservations incluant un véhicule. Le tarif est non modifiable et non remboursable (sauf les taxes), et l’achat est immédiat.

L’offre est valable dans la limite des places disponibles dans la classe tarifaire concernée. La compagnie se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment.

