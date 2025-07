BMS – Vigilance « ORANGE » : Jusqu’à 49°C dans 8 wilayas d’Algérie les 20 et 21 juillet

L’Office National de la Météorologie (ONM) a lancé un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 pour alerter sur une vague de chaleur extrême attendue ce dimanche 20 juillet et lundi 21 juillet 2025. Huit wilayas du pays sont placées en vigilance orange, avec des températures qui pourraient grimper jusqu’à 49°C.

Vague de chaleur : des pics jusqu’à 49°C attendus

Selon le bulletin de l’ONM, une vague de chaleur intense sévit sur plusieurs wilayas de l’Est et du Sud. Les températures maximales devraient osciller entre 43 et 45°C, avec des pics pouvant atteindre 49°C par endroits.

L’alerte concerne principalement les wilayas suivantes : Souk Ahras, Khenchela, Batna, Tébessa, M’Sila, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

La chaleur étouffante est déjà bien installée sur l’ensemble des Aurès et des Hauts-Plateaux, notamment sur le sud de Khenchela, l’ouest de Batna, le sud de Souk Ahras et la région de Tebessa.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance, en particulier pour les personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Il est recommandé d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de rester à l’ombre autant que possible.

Une météo plus clémente à l’Ouest et sur les côtes

Si l’Est suffoque, l’Ouest et le Centre-Ouest profiteront, quant à eux, d’un ciel partiellement nuageux, parfois accompagné de faibles averses locales. Le Centre connaîtra un temps voilé à dégagé en début de journée, avant que des nuages plus épais ne gagnent progressivement du terrain dans l’après-midi.

Ces formations nuageuses pourraient provoquer des averses orageuses localisées sur certaines wilayas côtières et intérieures, ainsi que sur la région des Aurès, déjà fragilisée par la canicule.

Le vent soufflera généralement entre 15 et 25 km/h sur les régions nord du pays, sans générer de perturbations majeures.

Le Sud en plein soleil… et en pleine chaleur

Dans les régions sahariennes, le ciel restera globalement dégagé, à l’exception de la wilaya de Tamanrasset où quelques passages nuageux sont attendus. Le vent y sera plus soutenu, soufflant entre 20 et 30 km/h, ce qui pourrait soulever de la poussière dans certaines zones arides.

Les températures seront particulièrement élevées dans le Grand Sud, accentuant la sensation de chaleur et la fatigue pour les populations locales.

Températures prévues ce dimanche 20 juillet

Voici les températures attendues par région :

Matinée :

Régions côtières : 32 à 37°C

Intérieur et Hauts-Plateaux : 31 à 43°C

Sahara : 40 à 46°C

Après-midi :

Régions côtières : 28 à 36°C

Intérieur et Hauts-Plateaux : 33 à 46°C

Sahara : 42 à 48°C

Nuit :

Régions côtières : 22 à 27°C

Intérieur et Hauts-Plateaux : 26 à 35°C

Sahara : 34 à 40°C

Face à cette vague de chaleur, les services de la Protection civile et les autorités sanitaires réitèrent leurs consignes de prudence :