BMS : Vagues dangereuses (jusqu’à 3 m) attendues du 28 au 29 août

L’Office national de la météorologie a émis, ce mercredi après-midi, un bulletin spécial d’avertissement concernant de hautes vagues sur le littoral national, dont la hauteur pourrait atteindre trois mètres au cours des prochaines heures.

Le bulletin est divisé en trois parties distinctes. La première concerne les côtes de Marsa Ben M’hidi, Béni Saf, Oran et Cap Carbon (Arzew). La période de validité s’étend du jeudi 28 août 2025 à 03h00 jusqu’au vendredi 29 août 2025 à 03h00.

La hauteur des vagues variera entre 1,5 et 2 mètres, pour atteindre 2 à 3 mètres à partir du jeudi après-midi. La direction des vagues sera de l’ouest au nord-ouest.

La deuxième partie du bulletin concerne les côtes d’Arzew, Mostaganem, El Marsa, Ténès, Béni Haoua et Damous. La période de validité s’étend du jeudi 28 août 2025 à 06h00 jusqu’au vendredi 29 août 2025 à 06h00.

La hauteur des vagues variera entre 1,5 et 2 mètres, pour atteindre 2 à 2,5 mètres à partir du jeudi après-midi, et la direction des vagues sera de l’ouest au nord-ouest.

Quant à la troisième et dernière partie du bulletin, elle concerne les côtes de Cherchell, Bou Ismaïl et Alger. La période de validité s’étend du jeudi 28 août 2025 à 12h00 jusqu’au vendredi 29 août 2025 à 06h00. La hauteur des vagues variera entre 1,5 et 2 mètres et leur direction sera de l’ouest au nord-ouest.

Pour rappel, ce bulletin est émis par l’Office national de la météorologie pendant la période estivale lorsque la hauteur des vagues sur la bande côtière est susceptible d’atteindre ou de dépasser 1,5 mètre, dans le but d’avertir les estivants qui se rendent sur les plages que la baignade dans de telles conditions peut mettre leur vie en danger.

Les estivants sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence, à éviter de se baigner dans les zones à risque et à respecter strictement les consignes de sécurité émises par les autorités locales, les services de la protection civile et les maîtres-nageurs.

Un comportement responsable et citoyen est essentiel pour éviter les drames et assurer la sécurité de tous sur nos plages.