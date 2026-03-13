BMS – Un puissant déluge et des chutes de neige s’annoncent dans plusieurs régions dès ce samedi

Les services de Météo Algérie ont mis à jour leurs prévisions, annonçant l’arrivée d’une perturbation d’une intensité remarquable sur la moitié nord du pays. Si un premier épisode pluvieux est attendu dès samedi, c’est dans la nuit de samedi à dimanche que le ciel va se déchaîner. Avec un cocktail météorologique particulièrement agressif mêlant pluies diluviennes, vent violent et retour spectaculaire de la neige sur les hauteurs.

Après un week-end contrasté, les Algériens doivent se préparer à une dégradation brutale des conditions météorologiques. Les modèles numériques, scrutés de près par les experts de l’Office national de la météorologie, s’accordent tous sur un scénario bien trempé. Une masse d’air polaire va plonger sur le bassin méditerranéen, venant percuter l’air doux encore présent.

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Ce choc thermique promet des précipitations orageuses d’une rare vigueur et un refroidissement généralisé, qui va donner des airs de plein hiver à ce début de printemps.

Météo Algérie : un premier épisode orageux place plusieurs wilayas en vigilance orange dès samedi

Avant le cœur de la tempête, un premier avertissement entre en vigueur dès samedi après-midi. L’ONM a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau vigilance « Orange » pour une série de wilayas.

Dès 18h00 samedi et jusqu’à dimanche midi, les régions de Tipaza, Aïn Defla, Médéa, Blida, Alger et Boumerdès subiront des averses orageuses. Les cumuls de pluie y sont estimés entre 20 et 30 mm, un volume conséquent sur une courte.

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Un second volet de ce BMS élargit ensuite la zone d’alerte. De 20h00 samedi à 18h00 dimanche, ce sont les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Batna, le Nord de Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et le Nord de Tébessa qui seront concernées. Sur cette zone, les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm. Avec un risque de dépasser localement les 50 mm, en particulier sur le littoral.

Pluies diluviennes et retour de la neige : le cœur de la perturbation frappe à partir de dimanche

Mais dès dimanche qu’un nouveau front pluvieux va déferler sur le pays. Une seconde perturbation, bien plus puissante et chargée d’air froid, va prendre le relais. Les prévisions font état de précipitations orageuses très abondantes. Sur une large bande allant d’Oran à l’extrême Est en passant par l’intérieur du pays, les cumuls dépasseront souvent les 50 mm et pourront atteindre localement les 60 mm.

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Voici la liste des wilayas qui devraient essuyer les pluies les plus fortes durant cet épisode :

Ouest et Sud-Ouest : Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mecheria, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Aïn Oussara.

Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mecheria, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Aïn Oussara. Centre : Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Béjaïa, Boumerdès, Boussaâda.

Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Béjaïa, Boumerdès, Boussaâda. Est : Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Tébessa.

Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Tébessa. Régions présahariennes : Ouled Djellal, Laghouat, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, Ouargla, El Meniaa.

À cette masse d’eau considérable s’ajoute le froid. L’air polaire va faire chuter les températures et transformer les précipitations en neige sur les reliefs. À partir de dimanche et au moins jusqu’à mardi 19 mars, les flocons blanchiront la plupart des massifs de l’Atlas tellien, de l’Ouest à l’Est. Le manteau neigeux pourrait atteindre une épaisseur comprise entre 10 et 15 cm sur les hauteurs situées entre 1000 et 1200 mètres d’altitude.