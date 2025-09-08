BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » pluies et orages dans ces wilayas ce mardi 9 septembre

Le mois de septembre s’installe et apporte déjà les premières saveurs de l’automne. Après un été marqué par de fortes chaleurs, plusieurs régions du pays font face à un temps instable marqué par la pluie et les orages. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié trois bulletins météo spéciaux (BMS) plaçant de nombreuses wilayas en vigilance orange.

Le premier BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Naâma, Sidi Bel Abbès, le nord d’El Bayadh, Saïda, Mascara, Mostaganem, Relizane et Tiaret. Les services de Météo Algérie annoncent des cumuls de pluie compris entre 20 et 30 mm, valables ce mardi 9 septembre de 06h00 à 23h00.

Le deuxième BMS place sous alerte les wilayas du nord de Djelfa, du nord de M’Sila, ainsi que Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, le nord de Sétif, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel. Les précipitations devraient varier entre 20 et 50 mm, avec des pointes pouvant dépasser localement les 60 mm. Cette alerte de niveau 2 reste en vigueur du mardi 12h00 jusqu’au mercredi 10 septembre à 06h00.

Enfin, le troisième BMS de l’OMS concerne les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Tissemsilt et Blida. Les cumuls prévus oscillent entre 20 et 30 mm, avec une validité allant de ce mardi 10h00 au mercredi 01h00.

Météo Algérie : que disent les prévisions de ce mardi 9 septembre

Dans son bulletin météo, l’ONM prévoit un ciel couvert à localement nuageux sur l’ensemble des régions nord du pays. Les pluies orageuses toucheront la bande côtière ainsi que plusieurs régions intérieures de l’est. Au sud, le temps restera contrasté, avec un ciel nuageux dominera l’ouest avec des pluies et des orages locaux, tandis qu’un voile partiel recouvrira les autres régions du grand sud.

Les conditions en mer ne seront pas plus clémentes. L’ONM annonce de fortes vagues sur le littoral allant de Ténès à Marsa Ben M’hidi. De violentes rafales de vent souffleront également le long de la bande côtière comprise entre Dellys et Béni Saf, rendant la navigation périlleuse.

Avec ces prévisions, la prudence reste de mise aussi bien sur route qu’en mer. Les automobilistes sont appelés à la vigilance face aux risques d’accumulation d’eau et de glissements, tandis que les marins doivent redoubler de précaution face aux conditions météo agitées qui marquent ce début de semaine.

Séisme de magnitude 3,2 enregistré à Oum El Bouaghi ce lundi 8 septembre

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a signalé, ce lundi 8 septembre 2025 à 15h46, une secousse sismique de magnitude 3,2 sur l’échelle de Richter. La localisation de l’épicentre de ce tremblement de terre est à environ 5 km au sud-est de la ville d’Oum El Bouaghi, dans la wilaya du même nom.