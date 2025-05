BMS – Météo Algérie : alertes pluies diluviennes et vents violents à travers le pays ce 14 mai

L’ambiance hivernale s’installe pour le reste de la semaine, en plein mois de mai. Plusieurs régions du pays sont en alertes, continuant de subir une météo capricieuse, marquée par des pluies soutenues, des averses éparses et une baisse significative des températures. Ce mercredi 14 mai, le vent s’invite à son tour au tableau, avec des rafales violentes annoncées dans de nombreuses wilayas.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) alertant sur d’importantes perturbations. Ces bulletins placent plusieurs régions du pays sous vigilance météorologique, avec des alertes de niveau orange pour fortes pluies et vents puissants.

Alertes météo en Algérie : pluies abondantes attendues dans ces wilayas !

Le premier BMS concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna et Oum El Bouaghi. Ces régions connaîtront de fortes précipitations dont les cumuls pourraient atteindre entre 40 et 60 mm, avec des pics dépassant localement les 90 mm. Cette alerte de niveau 2 reste en vigueur à compter de ce mercredi à 15h jusqu’au jeudi à 23h.

Un second bulletin concerne l’ouest du pays, notamment les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Mascara, Relizane et Mostaganem. Là aussi, des pluies modérées à localement fortes sont à prévoir, avec des quantités comprises entre 20 et 40 mm. Cette alerte est valable ce mercredi de 6h à 21h.

Le troisième BMS émis par l’ONM touche cette fois les wilayas de Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira. Ces régions doivent s’attendre à des précipitations abondantes, estimées entre 40 et 60 mm, avec des cumuls pouvant dépasser 90 mm localement. L’alerte reste active à partir de ce mercredi à 9h jusqu’au jeudi à 15h.

Enfin, les wilayas de Laghouat, Djelfa et M’Sila se trouvent, elles aussi, sous surveillance. Les quantités prévues iront de 20 à 40 mm, pouvant localement excéder les 50 mm. Cette perturbation est prévue ce mercredi 14 mai entre 12h et 23h.

Vigilance orange « vents violents » : quelles sont les wilayas en alerte ?

Outre les pluies, l’ONM alerte également sur de violentes rafales de vent dans plusieurs régions du pays, notamment cette du sud. Le premier BMS « vents violents » touche les wilayas de Timimoun, nord d’In Salah, El Meniaa, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et El Oued. Des vents de secteur dépressionnaire souffleront entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre, voire dépasser, les 80 à 90 km/h. Cette alerte prend effet ce mercredi à 9h et restera valable jusqu’au jeudi à 3h du matin.

Le second BMS concerne cette fois les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’Ghair et Biskra. Les vents y souffleront du nord-ouest à une vitesse de 60 à 70 km/h, avec des pointes atteignant localement 90 km/h. Cette alerte reste active à partir de ce mercredi à 12h jusqu’au jeudi à midi.