BMS : Jusqu’à 40 mm de pluies et des rafales à 90 km/h dans ces wilayas à partir de ce soir

L’Algérie s’apprête à traverser une zone de turbulences météorologiques majeures. Entre pluies diluviennes sur le Centre et rafales de vent dépassant les 90 km/h sur une grande partie du territoire, l’Office National de la Météorologie (ONM) appelle à la plus grande vigilance.

L’Office National de la Météorologie a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau 2. Six wilayas du centre du pays sont directement menacées par des chutes de pluie significatives qui débuteront cette nuit. Sont particulièrement visées les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa et Bouira.

Les cumuls attendus, oscillant entre 20 et 40 mm, font redouter des ruissellements urbains importants et des accumulations d’eau susceptibles de paralyser les axes routiers entre ce dimanche à 22h00 et lundi à la mi-journée.

Tempête de vent : Des rafales jusqu’à 90 km/h

Parallèlement aux pluies, une activité éolienne intense balaie le pays d’Ouest en Est, plaçant une vaste zone géographique sous haute surveillance jusqu’à lundi 15h00. Cette tempête concerne d’abord les Hauts Plateaux et les régions steppiques, de Tlemcen à Ouled Djellal, en passant par Sidi Bel Abbès, Tiaret ou encore Djelfa.

Le littoral n’est pas épargné : d’Aïn Témouchent à El Tarf, incluant les grandes métropoles comme Oran, Alger et Béjaïa, les vents souffleront de secteur Ouest à Sud-Ouest. Partout, la force des rafales sera impressionnante, avec des moyennes de 60 à 70 km/h pouvant ponctuellement dépasser les 90 km/h, rendant la mer particulièrement dangereuse.

Le passage au niveau d’alerte Orange n’est pas à prendre à la légère. La Protection Civile et l’ONM recommandent la plus grande prudence, notamment aux automobilistes qui devront réduire leur vitesse face aux risques d’aquaplaning et de déviations de trajectoire dues au vent.

Il est également conseillé aux citoyens d’éviter les zones proches des oueds et de sécuriser tout objet sensible au vent sur les balcons ou terrasses.

Sur le front des intempéries : les Travaux publics mobilisés

Sur le terrain, la bataille contre les éléments a déjà commencé. Conformément aux instructions du ministre du secteur, les services des Travaux publics multiplient les interventions pour libérer les routes obstruées par la neige, la boue ou les éboulements.

L’offensive contre la neige : Dans la wilaya de Djelfa, les équipes d’Aïn El Ibel et d’El Idrissia luttent sans relâche sur la RN01 (Ras Errih) ainsi que sur les RN01-A et 1-B à coups d’épandage de sel industriel. Un scénario identique se répète à Bouira, sur la RN30 reliant la wilaya à Tizi Ouzou, et à Khenchela, où le réseau routier (RN83, CW07, CW08) subit un déneigement intensif. À El Bayadh, la RN47 a pu être rouverte après l’évacuation d’importantes accumulations de poudreuse.

: Dans la wilaya de Djelfa, les équipes d’Aïn El Ibel et d’El Idrissia luttent sans relâche sur la RN01 (Ras Errih) ainsi que sur les RN01-A et 1-B à coups d’épandage de sel industriel. Un scénario identique se répète à Bouira, sur la RN30 reliant la wilaya à Tizi Ouzou, et à Khenchela, où le réseau routier (RN83, CW07, CW08) subit un déneigement intensif. À El Bayadh, la RN47 a pu être rouverte après l’évacuation d’importantes accumulations de poudreuse. Glissements et déblaiements : À Jijel, les équipes ont dû dégager des amas de pierres sur le CW137 (Selma Benziada) pour sécuriser les usagers. Dans l’Ouest, à Tlemcen, l’axe Nedroma-Tirni a été libéré des débris, tandis qu’à Mazouna, la boue a été évacuée du CW52 pour rétablir le passage sur le pont d’Ouled Mohamed.

: À Jijel, les équipes ont dû dégager des amas de pierres sur le CW137 (Selma Benziada) pour sécuriser les usagers. Dans l’Ouest, à Tlemcen, l’axe Nedroma-Tirni a été libéré des débris, tandis qu’à Mazouna, la boue a été évacuée du CW52 pour rétablir le passage sur le pont d’Ouled Mohamed. Circulation rétablie : À Tiaret, la route d’El Feija est de nouveau praticable, et à Chlef, les services ont neutralisé les effets des perturbations sur la RN19.

Si les agents de l’État parviennent pour l’heure à maintenir la continuité du trafic, le passage au niveau Orange ce soir pourrait compliquer la donne. La Protection Civile exhorte les usagers à la plus grande prudence :

Évitez les déplacements non essentiels dans les zones montagneuses déjà saturées.

Réduisez votre vitesse face aux risques d’aquaplaning et aux vents latéraux violents.

Restez informés de l’état des routes avant tout départ.

La cellule de crise reste active, alors que les précipitations attendues cette nuit risquent de fragiliser davantage des sols déjà gorgés d’eau.