BMS PLUIE : Plus de 40 mm dans ces 14 wilayas à partir de ce soir

L’Office national de la météorologie a émis un bulletin météorologique spécial ce jeudi, prévenant de fortes pluies pouvant dépasser les 40 mm dans plusieurs wilayas.

Le bulletin, classé au niveau de vigilance 2, concerne les wilayas suivantes : Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les quantités de pluie attendues devraient osciller entre 20 et 30 mm, mais pourraient atteindre ou dépasser localement les 40 mm. Ce bulletin est valable à partir de ce jeudi à 21h00 jusqu’à vendredi matin 06h00.

Plus tôt dans la journée de jeudi, l’Office avait déjà publié un premier bulletin, de niveau de vigilance 1, concernant des pluies orageuses pour les wilayas d’Annaba, El Tarf, Skikda, Jijel, Mila, Constantine et Béjaïa.

Cette première alerte concernait également les wilayas de M’Sila, Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Ghardaïa, Naâma, Béchar, Batna, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Sétif, Blida, Khenchela, Biskra, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Ouled Djellal, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. La validité de ce premier bulletin s’étendait de 15h00 à minuit.

BMS : De fortes vagues attendues sur les côtes algériennes

L’ONM a également émis un bulletin spécial annonçant de fortes vagues sur plusieurs régions côtières du pays. Les prévisions indiquent que la houle pourrait atteindre jusqu’à trois mètres par endroits, dès ce jeudi.

Selon la même source, la mer deviendra particulièrement agitée dès les premières heures de la journée, à 3h du matin, au large de Cap Carbon, Marsa Ben M’hidi et Béni Saf. Les vagues y atteindront initialement 1,5 à 2 mètres, avant de s’intensifier dans l’après-midi pour grimper à 2 ou 3 mètres. Cette situation est censée perdurer au moins jusqu’à vendredi matin.

D’autres régions sont également concernées. À partir de 6h du matin, les côtes d‘Oran, d’Arzew, de Mostaganem, d’El Marsa, de Ténès, de Béni Hawa et de Damous verront leurs conditions maritimes se dégrader. La houle y variera entre 1,5 et 2 mètres dans un premier temps, puis montera à 2 ou 2,5 mètres dans l’après-midi, et ce, jusqu’à vendredi 6h du matin.

Enfin, les régions de Damous, Cherchell, Bou Ismaïl et Alger seront touchées à partir de jeudi midi, avec de fortes vagues qui devraient persister jusqu’à vendredi matin.