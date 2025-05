BMS – Alerte météo en Algérie : fortes pluies prévues ce vendredi, jusqu’à 60 mm dans ces régions

Après une semaine dominée par un temps quasi estival, la météo s’apprête à changer radicalement ce week-end. De fortes pluies s’annoncent dans de nombreuses régions du pays, avec des cumuls pouvant atteindre, voire dépasser, les 60 mm par endroits, selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Dans ses bulletins météo spéciaux (BMS), Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance orange en raison du risque de précipitations importantes. Le premier BMS concerne les wilayas de Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, avec des quantités estimées entre 30 et 40 mm, localement plus de 60 mm notamment dans les Aurès. La période de validité s’étend du vendredi 23 mai à 15h00 au samedi 24 mai à 9h00.

🟢À LIRE AUSSI : L’ANPP ordonne le retrait immédiat de ce médicament Bayer du marché algérien

Le second BMS touche El M’Ghair, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, le sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, où les précipitations devraient varier entre 20 et 30 mm, avec des pics possibles de 40 mm. Ce bulletin reste valable jusqu’au samedi 24 mai à 03h00.

En parallèle, l’ONM a aussi émis une vigilance jaune pour vents violents et vents de sable dans les wilayas de Béchar et Beni Abbes. Ainsi, il est important de faire preuve de prudence, particulièrement lors des déplacements, et de suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie.

Météo en Algérie : quel temps prévoir ce vendredi 23 mai ?

Pour ce week-end, les conditions météo s’annoncent instables sur l’ensemble du territoire. Un ciel généralement couvert dominera les régions nord du pays, avec des nuages plus denses attendus sur le centre et l’est. Ces régions connaîtront des pluies parfois intenses et orageuses, tandis que l’ouest profitera de quelques éclaircies temporaires.

🟢À LIRE AUSSI : Un stratagème sophistiqué pour livrer 46 kg de cocaïne vers le nord déjoué in extremis à Laghouat

Au sud, le ciel restera chargé sur le nord Sahara, l’extrême sud et le Sahara oriental, où des averses locales pourraient également se produire. Ailleurs, le temps s’annonce partiellement voilé, offrant un peu plus de clarté, mais sans réelle amélioration durable.

En bref

Ce vendredi 23 mai, les services de Météo Algérie ont publié plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) plaçant en vigilance orange plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays. Ces régions pourraient recevoir entre 30 et 40 mm de pluie, avec des cumuls dépassant localement les 60 mm. Cette alerte météo reste valable du vendredi 23 mai à 15h jusqu’au samedi 24 mai à 9h.

Un second BMS concerne les wilayas d’El M’Ghair, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, le sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, où l’on attend entre 20 et 30 mm de précipitations, pouvant localement dépasser 40 mm, entre vendredi 15h et samedi 3h du matin.