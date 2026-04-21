Batna : coup de filet contre un réseau de blanchiment, 31 milliards de centimes saisis

La brigade de recherche et d’intervention relevant de la sûreté de wilaya de Batna est parvenue à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent et à récupérer des produits illicites dont la valeur dépasse 31 milliards de centimes, indique un communiqué des services concernés.

Selon la même source, dans un communiqué rendu public ce mardi, l’opération a permis la saisie de 1,622 milliard de centimes en monnaie nationale, de plus d’un demi-million d’euros, ainsi que d’autres sommes en devises étrangères.

Les éléments de la brigade ont également récupéré 14 véhicules de différentes marques et catégories, trois armes à feu avec des munitions de cinquième catégorie, plus de 3 kilogrammes d’or et près de 8 kilogrammes d’argent, en plus de matériels sensibles et de smartphones.

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Par ailleurs, trois individus ont été interpellés et présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Batna, conclut le communiqué.

Un autre réseau criminel démantelé à Oran, 1,8 milliard récupéré

Dans une autre affaire de corruption, les éléments de la police relevant de la sûreté de daïra de Oued Tlélat, dans la wilaya de Oran, ont réussi, en un temps record, à interpeller deux individus impliqués dans le cambriolage d’un appartement et le vol d’une importante somme d’argent, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.

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Selon un communiqué des services de sécurité, l’opération fait suite à un signalement faisant état d’un vol par effraction visant un domicile. Exploitant efficacement les informations recueillies, les enquêteurs ont rapidement identifié les auteurs présumés et localisé leur position, permettant ainsi leur arrestation et leur transfert au siège du service pour les besoins de l’enquête.

L’intervention s’est soldée par la récupération d’une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 1 milliard et 800 millions de centimes, ainsi que par l’arrestation des deux suspects âgés de 21 et 29 ans.

À l’issue des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Oued Tlélat, conclut le communiqué.

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