Bagarre mortelle à la sortie d’un examen : un lycéen de 17 ans meurt étouffé à Oum El Bouaghi

Le lycée Asma Bint Abi Bakr de la wilaya d’Oum El Bouaghi a plongé dans la stupeur suite à une tragédie que les élèves et le personnel enseignant n’oublieront pas de sitôt. La mort d’un jeune de 17 ans est venue brutalement bouleverser l’établissement, après un drame survenu à la sortie d’une épreuve, lorsque deux adolescents se sont livrés à une joute verbale dont l’origine reste encore floue aux yeux des enquêteurs.

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Ce qui n’était, au départ, qu’une simple prise de bec entre lycéens a rapidement dégénéré. Les mots ont cédé la place aux poings, puis la violence a atteint un degré rarement observé dans un cadre scolaire. Selon les premières informations diffusées, l’un des deux a saisi son camarade à la gorge et l’a étranglé jusqu’à l’asphyxie.

Précipité à la clinique après une violente altercation, le lycéen de 17 ans rend son dernier souffle à l’arrivée

La victime avait tout d’un avenir radieux. Âgé de 17 ans, cet élève de seconde année secondaire dans la filière sciences expérimentales cumulait les qualités. Un parcours scolaire sérieux et prometteur, une pratique assidue de la boxe et une réputation d’élève poli, respectueux et apprécié de tous.

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Alertés par les cris et l’effervescence inhabituelle, les encadrants du lycée Asma Bint Abi Bakr ont immédiatement transporté l’adolescent inanimé vers un établissement de soins privé. Les secouristes ont tout tenté… En vain. Selon le média Ennahar, l’élève a rendu l’âme dès son admission, sans avoir repris connaissance. Le diagnostic ne laisse aucune place au doute, c’est un arrêt cardiorespiratoire consécutif à l’étranglement.

Un après-examen qui vire au cauchemar dans un lycée à Oum El Bouaghi : une enquête ouverte pour élucider les causes exactes du passage à l’acte

Les services de sécurité locaux ont aussitôt dépêché une équipe sur place. Si l’auteur du geste fatal ne fait guère de doute, les mobiles précis échappent encore aux enquêteurs.

La thèse d’un simple différend adolescent qui dérape reste privilégiée, mais rien ne permet d’écarter d’autres explications. Les investigations devront déterminer l’origine exacte de la dispute qui a tout déclenché, l’état psychologique des deux jeunes avant les faits. Ainsi que l’existence éventuelle de tensions antérieures entre eux.

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L’auteur présumé, également mineur, sera entendu dans le cadre de la procédure judiciaire qui s’ouvre automatiquement pour homicide involontaire. Voire avec circonstances aggravantes selon ce que révélera l’autopsie.