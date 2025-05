BAC et BEM 2025 : L’ONEC délivre un message important aux candidats

À l’approche des échéances cruciales du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat de la session 2025, le Secrétaire général de l’Office national des examens et concours (ONEC), Mohamed Hadj Koula ,a confirmé dans une déclaration à El Khabar que toutes les préparations matérielles et humaines pour les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (BAC) 2025 sont achevées.

Pas moins de 1 600 000 candidats sont attendus pour ces épreuves, un chiffre considérable qui nécessitera la mobilisation de près d’un million de fonctionnaires. Ces derniers seront chargés de l’encadrement, de l’organisation et de la surveillance des centres d’examen répartis à travers le territoire national.

Soucieux des conditions climatiques parfois rigoureuses, notamment dans les régions du Sud et les zones reculées, le responsable de l’ONEC a précisé que tous les centres d’examen situés dans ces zones seront équipés de climatiseurs. Cette mesure vise à assurer un environnement propice à la concentration des candidats durant la période des examens, prévue au mois de juin.

L’ONEC a également veillé à la qualité de l’encadrement en sélectionnant avec rigueur les présidents de centres, les secrétaires, les enseignants et les surveillants. Seules les personnes reconnues pour leur compétence et leur expérience ont été désignées pour ces fonctions cruciales, dans le but de garantir la sérénité des épreuves.

Un observateur sera par ailleurs présent dans chaque centre d’examen afin de renforcer la transparence et la crédibilité du processus.

Concernant le calendrier des épreuves, l’examen du BEM se déroulera du 1er au 3 juin 2025, tandis que les candidats au Baccalauréat plancheront du 15 au 19 juin 2025.

Dans un souci d’équité, l’ONEC a organisé des rencontres de sensibilisation à l’attention de tous les personnels mobilisés pour ces examens. L’objectif est de rappeler les textes réglementaires en vigueur et les consignes à suivre scrupuleusement.

Les convocations pour les épreuves écrites pourront être retirées en ligne à partir du 4 mai 2025 jusqu’au 3 juin 2025 pour le BEM, et du 11 mai 2025 jusqu’au dernier jour des épreuves écrites, soit le 19 juin 2025, pour le Baccalauréat. Cette mesure permet aux candidats de récupérer leur convocation en cas de perte.

BAC & BEM 2025 : L’ONEC dicte les règles aux candidats

L’administration de l’ONEC a par ailleurs émis des directives claires à l’attention des candidats. Il est impératif de lire attentivement les instructions figurant sur les convocations. Il est également recommandé aux candidats de repérer l’emplacement de leur centre d’examen avant le jour J afin d’éviter tout retard.

Le jour des épreuves, la présentation de la convocation et de la carte d’identité est obligatoire à l’entrée du centre.

Les portes des centres d’examen ouvriront une heure avant le début des épreuves. Les candidats sont instamment priés de rejoindre leur salle d’examen au moins une demi-heure avant le début de chaque épreuve, que ce soit le matin ou l’après-midi.

Les épreuves écrites débuteront à 8h30 pour les deux examens. L’après-midi, les épreuves du BEM commenceront à 14h30 et celles du Baccalauréat à 15h00. Tout candidat arrivant après 8h00 le matin, 14h00 pour le BEM et 14h30 pour le Baccalauréat l’après-midi, sera considéré en retard et son nom sera consigné dans un registre spécifique à l’entrée du centre.

Il est formellement interdit à tout candidat d’entrer ou de sortir du centre d’examen après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets. Une demi-heure avant le début de chaque épreuve, des instructions et des consignes seront données aux candidats afin de les préparer psychologiquement et de leur rappeler l’obligation de déposer tout objet personnel ou outil de communication dans l’espace prévu à cet effet.

Aucune sortie n’est autorisée avant la moitié du temps imparti pour chaque matière. Les dispositions organisationnelles restent inchangées par rapport aux années précédentes.

Concernant le Baccalauréat, deux sujets seront proposés au choix pour chaque matière. Les candidats disposeront d’une demi-heure supplémentaire pour lire attentivement les deux sujets et choisir celui qui leur convient le mieux.

Il est cependant crucial de noter qu’il est interdit de répondre à des questions issues de différents sujets. Les réponses doivent être rédigées uniquement sur les feuilles fournies par le centre d’examen. Les brouillons ne seront en aucun cas corrigés.

L’ONEC met en garde contre les fausses informations

L’ONEC a tenu à mettre en garde les candidats du BEM et du Baccalauréat contre la désinformation et la propagation de sujets erronés sur les réseaux sociaux. Ces pratiques sont susceptibles de perturber leur concentration et d’affecter leur moral.

L’Office les exhorte à se focaliser sur leurs révisions dans un environnement calme et serein. Il rappelle que ces examens sont des évaluations ordinaires, similaires aux contrôles continus effectués tout au long de l’année scolaire.

L’ONEC a également rappelé aux encadreurs et aux candidats que la loi punit sévèrement toute atteinte à l’intégrité des examens. L’article 253 bis 6 du Code Pénal stipule que toute publication ou fuite de sujets ou de réponses avant ou pendant les examens et concours est passible de sanctions pénales.

Mohamed Hadj Koula a insisté sur le fait que les sujets des examens du BEM et du Baccalauréat seront conformes aux programmes scolaires annuels dispensés en présentiel par les enseignants. Les mêmes procédures organisationnelles seront appliquées dans toutes les régions du pays, Nord et Sud, afin de garantir la crédibilité des examens et l’égalité des chances entre tous les candidats.

L’utilisation et l’introduction de tout type d’outil de communication dans les centres d’examen sont strictement interdites. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, des cellules de vigilance seront mises en place en coordination avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur ainsi que les services de sécurité.

Des mesures répressives immédiates seront prises à l’encontre de toute tentative de triche, afin de préserver la crédibilité de ces examens nationaux.

Enfin, l’ONEC annonce la mise en place de psychologues au niveau de tous les centres d’examen, en coordination avec le ministère de la Santé, avant la période des épreuves.

Cette initiative vise à accompagner les candidats qui pourraient ressentir du stress ou de l’anxiété, afin de les aider à aborder les examens dans des conditions de calme et de sérénité.

Le représentant de l’ONEC a conclu en rappelant que le Baccalauréat est un examen normal et que les questions posées dans toutes les matières seront issues des cours dispensés par les enseignants.