Automobile : Cette wilaya relance une usine de pièces et accessoires auto « made in Algeria »

Le wali de Tissemsilt, Fethi Bouzaid, s’est rendu mardi dernier sur le site de l’unité de production de pièces et accessoires automobiles à Sidi Mansour (commune de Khemisti). Cette visite d’inspection vise à finaliser les dernières mesures avant le redémarrage officiel de ce pôle industriel stratégique.

S’inscrivant dans la stratégie de l’État visant à récupérer et à relancer les projets saisis dans le cadre de la lutte contre la corruption, cette initiative répond aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’objectif est d’ intégrer ces actifs dans le circuit productif national pour stimuler un développement global et durable.

Industrie automobile en Algérie : Quel impact économique et social pour la région ?

Le projet ambitionne de couvrir les besoins du marché national en composants plastiques, lesquels représentent environ 30 % de la structure d’un véhicule. Au-delà de la réduction de la facture d’importation, l’usine est attendue sur le front de l’emploi, avec la création de nombreux postes directs et indirects pour les jeunes de la région.

Lors de cette sortie, le chef de l’exécutif local était accompagné :

Du président de l’APW et des autorités militaires et sécuritaires.

Du secrétaire général de la wilaya et de plusieurs directeurs exécutifs.

Du PDG de la Société Générale d’Injection Plastique (GPI), Abdelkader Adja.

Infrastructures et logistique : Le plan de la wilaya pour garantir le succès du projet

Bouzaid a insisté sur un suivi mensuel rigoureux de l’état d’avancement des travaux, réitérant l’engagement de l’État à lever tous les obstacles bureaucratiques ou logistiques. Il a notamment instruit les services concernés pour garantir un raccordement optimal aux réseaux d’électricité et de gaz.

« Cette usine doit devenir un pôle industriel de référence, capable de lier l’investissement à l’emploi durable », a-t-il affirmé.

Le wali a également souligné l’importance de créer des passerelles entre l’usine, l’université et les centres de formation professionnelle. L’idée est de mettre en place des conventions permettant aux stagiaires de bénéficier d’une formation pratique sur site, facilitant ainsi leur insertion définitive dans le cycle de production.

Enfin, l’administration locale s’est engagée à un suivi quotidien du développement des nouvelles zones d’activités. L’ambition affichée est de transformer la zone de Sidi Mansour en un véritable levier de croissance, attirant des investisseurs sérieux pour renforcer l’économie locale et nationale.