Attaf s’entretient avec l’Iran : Alger réaffirme sa position face à l’attaque israélienne

Le ministre algérien des Affaires étrangères et des Communautés nationales à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu, ce dimanche soir, un appel téléphonique de son homologue iranien, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran. Cette communication intervient dans un contexte tendu marqué par les suites d’une attaque israélienne contre l’Iran, qui suscite de vives inquiétudes au niveau régional et international.

Selon un communiqué officiel, le chef de la diplomatie iranienne a tenu à informer Ahmed Attaf des derniers développements liés à cette attaque, de ses conséquences sur la sécurité nationale iranienne, ainsi que de ses effets potentiels sur la stabilité de l’ensemble de la région. Il a souligné la gravité de la situation et les risques d’escalade qu’elle fait peser sur le Moyen-Orient.

Attaque contre l’Iran : Alger réaffirme sa condamnation et appelle l’ONU à agir

Face à ces informations préoccupantes, le ministre algérien a réitéré la position constante de l’Algérie, qui condamne fermement toute agression militaire, en particulier lorsqu’elle vise la souveraineté d’un État. Ahmed Attaf a exprimé la solidarité de l’Algérie avec l’Iran face à cette attaque, qualifiée d’inacceptable et de contraire aux principes du droit international.

Dans ce sens, il a souligné l’urgence pour le Conseil de sécurité des Nations unies de jouer pleinement son rôle. Selon lui, il est impératif que l’organe onusien intervienne pour imposer le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations unies. Il a appelé la communauté internationale à agir de manière responsable pour éviter une nouvelle spirale de violence qui pourrait embraser toute la région.

Face à l’agression israélienne, l’Algérie défend la souveraineté de l’Iran

Le ministre algérien a également mis en garde contre la multiplication des agressions israéliennes, qu’il considère comme des actes déstabilisateurs menaçant la paix non seulement en Iran, mais dans l’ensemble du Moyen-Orient. Il a estimé que la passivité de la communauté internationale face à ces actes alimente un climat de tension, d’insécurité et d’instabilité.

Cette déclaration s’inscrit dans la ligne diplomatique de l’Algérie, qui défend fermement le respect de la souveraineté des États et milite pour un règlement pacifique des conflits. Alger, fidèle à sa tradition de soutien aux causes justes et au dialogue multilatéral, appelle à une mobilisation urgente de la communauté internationale pour contenir cette crise avant qu’elle ne s’aggrave davantage.

L’entretien entre les deux ministres illustre la coordination diplomatique croissante entre Alger et Téhéran face aux enjeux régionaux, dans un contexte de plus en plus explosif.