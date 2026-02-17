Assassinat de Nessim Ramdane à Marseille : la justice tranche pour le mineur recruté par la DZ Mafia

À Marseille, un adolescent de 15 ans a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat de Nessim Ramdane, un chauffeur VTC tué en octobre 2024. Recruté sur les réseaux sociaux par un détenu se revendiquant de la « DZ Mafia », le mineur n’avait que 14 ans au moment des faits.

Jugé à huis clos par le tribunal pour enfants de Paris, le jeune condamné a immédiatement annoncé son intention de faire appel.

L’adolescent avait sollicité une course VTC pour accomplir sa mission, avant de retourner son arme contre le conducteur. Au terme d’une audience de trois jours tenue à huis clos, le tribunal pour enfants de Paris a rendu son verdict.

🟢 À LIRE AUSSI : France : un député RN tombe nez-à-nez avec un sans-papiers algérien dans son studio, la scène filmée

L’adolescent qui a tué Nessim Remdane condamné à 17 ans de réclusion criminelle

Le choc a été brutal pour le mineur, qui selon son avocate, a fini par craquer après l’audience. Tout en admettant que la culpabilité de son client rendait une condamnation inévitable, Coline Grindel a dénoncé un « quantum » de peine excessif. Pour l’avocate, infliger 17 ans de prison à un garçon si jeune revient quasiment à lui appliquer la peine maximale, sans réelle distinction pédagogique ou humaine.

Le passage à l’acte contre le chauffeur VTC ne serait pas un accident, mais une exécution ordonnée par le haut. L’avocate de la défense précise que son client a tiré sous la pression de son donneur d’ordre.

L’enquête pointe vers un détenu aux méthodes glaçantes : après avoir missionné l’enfant pour venger une précédente recrue — un adolescent de 15 ans poignardé et brûlé vif — il aurait lui-même contacté la police pour livrer le jeune de 14 ans.

Nessim Ramdane, chauffeur VTC tué par un adolescent recruté par la DZ Mafia

Recruté via Snapchat pour la somme de plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’adolescent avait pour mission de venger un autre mineur de 15 ans, sauvagement assassiné et brûlé vif lors d’un précédent échec. Le 4 octobre 2024, accompagné d’un complice, il a sollicité un chauffeur VTC afin de patrouiller dans le quartier Félix-Pyat à la recherche de leur cible.

Le drame s’est noué lorsque Nessim Ramdane, âgé de 36 ans, a refusé d’attendre ses passagers après les avoir déposés. C’est ce refus qui a provoqué le passage à l’acte : l’adolescent a alors abattu le chauffeur d’une balle dans le crâne. Bien qu’il ait reconnu être l’auteur du coup de feu, le mineur a maintenu auprès des policiers qu’il s’agissait d’un accident.

Aussitôt le coup de feu tiré, le suspect et son complice ont pris la fuite. Le corps sans vie de Nessim Ramdane a été découvert dans son véhicule, qui avait terminé sa course contre le mur d’une école maternelle. La suite de l’affaire prend un tour singulier : le donneur d’ordre, membre du clan DZ Mafia depuis sa cellule, a choisi de dénoncer ses propres recrues. Il a fourni aux autorités la localisation précise du tireur, qui espérait pourtant obtenir de lui de l’aide pour s’échaper.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Epstein : qui est Daniel Siad, né en Algérie, visé par une plainte pour trafic d’êtres humains ?