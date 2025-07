Arnaque aux friandises : Kaspersky alerte sur les escroqueries liées au chocolat de Dubaï

Le chocolat de Dubaï, célèbre gourmandise à la pistache devenue virale sur TikTok, a conquis les réseaux sociaux et séduit des consommateurs aux quatre coins du monde. Face à cet engouement croissant, les experts de Kaspersky mettent en garde contre une série d’escroqueries en ligne exploitant cette tendance. Des cybercriminels s’approprient l’image de marques reconnues ou créent de faux sites pour piéger les internautes.

Kaspersky a détecté une première campagne frauduleuse ciblant des consommateurs aux Émirats arabes unis. Les cybercriminels ont mis en place de faux sites web, imitant des plateformes de confiance telles que Deliveroo ou encore Fix Dessert Chocolatier, les créateurs du fameux chocolat de Dubaï. En usurpant l’identité de ces marques, les fraudeurs abusent de la confiance des consommateurs et les incitent à passer des commandes… qui ne seront jamais livrées.

🟢 À LIRE AUSSI : État des menaces mobiles en 2024 : le rapport de Kaspersky révèle un chiffre choc !

Dans d’autres cas, les escrocs ont développé de faux sites e-commerce de contrefaçon, se présentant comme des vendeurs indépendants proposant une livraison internationale. Ces plateformes factices mettent en avant la vente de chocolat de Dubaï, mais disparaissent une fois les paiements effectués, laissant les clients sans réponse ni remboursement. Ce type d’arnaque vise les utilisateurs à l’échelle mondiale.

« Les cybercriminels sont généralement très réactifs lorsqu’il s’agit de surfer sur les tendances, et le phénomène autour du chocolat de Dubaï en est un parfait exemple. En exploitant l’enthousiasme des consommateurs et la notoriété de marques reconnues, les acteurs malveillants parviennent à piéger un grand nombre d’internautes. Pour se protéger et éviter les mauvaises surprises, il est essentiel que les utilisateurs redoublent de vigilance : il faut scruter les moindres détails, vérifier systématiquement l’authenticité des sites de vente en ligne, et se méfier des offres trop alléchantes », alerte Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky.

Escroqueries liées au chocolat de Dubaï : quels sont les conseils de Kaspersky pour se protéger ?

Pour se prémunir contre les fraudes en ligne, Kaspersky recommande les précautions suivantes :

Vérifier l’authenticité des sites web : examinez attentivement les URL, les noms de domaine et les avis clients avant de finaliser un achat en ligne. Dans le cas du chocolat de Dubaï, il est fortement recommandé de commander les produits Fix Dessert Chocolatier uniquement via le site officiel de Deliveroo .

: examinez attentivement les URL, les noms de domaine et les avis clients avant de finaliser un achat en ligne. Dans le cas du chocolat de Dubaï, il est fortement recommandé de commander les produits . Se méfier des offres non sollicitées : les escrocs redoublent d’imagination pour piéger les internautes, notamment à travers des pop-ups, des publicités ou des e-mails de phishing qui renvoient vers des sites frauduleux.

🟢 À LIRE AUSSI : L’IFB et Kaspersky signent un accord de coopération sur un partenariat académique

Ne pas partager d’informations personnelles à la légère : ne communiquez vos données sensibles que sur des plateformes dont la sécurité a été vérifiée.

: ne communiquez vos données sensibles que sur des plateformes dont la sécurité a été vérifiée. Utiliser des solutions de cybersécurité complètes : des logiciels fiables comme Kaspersky Premium permettent de détecter et de bloquer les sites de phishing tout en protégeant vos appareils contre les malwares.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. À ce jour, ses solutions contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées protègent plus d’un milliard d’appareils.

Grâce à son expertise pointue en renseignement sur les menaces et en sécurité informatique, Kaspersky transforme en permanence ses connaissances en solutions et services innovants. Ces derniers sont conçus pour sécuriser les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques ainsi que les autorités publiques à travers le monde.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de 13 millions de tentatives de phishing bloquées en Algérie en 2024 (rapport Kaspersky)

Son large portefeuille comprend des solutions avancées de protection des terminaux, des produits et services spécialisés pour la sécurité des organisations, ainsi que des technologies de Cyber-Immunité destinées à contrer les menaces numériques les plus sophistiquées et évolutives.

Aujourd’hui, plus de 200 000 entreprises font confiance à Kaspersky pour sécuriser ce qui leur est le plus précieux. Pour en savoir plus, visitez le site officiel : https://www.kaspersky.dz.