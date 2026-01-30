Après une interruption de 5 jours, un retour progressif de l’eau dans cette wilaya

Après une interruption majeure due à des conditions climatiques extrêmes, le réseau de distribution d’eau potable de la wilaya de Chlef amorce sa phase de stabilisation. Selon les déclarations de la direction locale de « l’Algérienne des Eaux » (ADE), le rétablissement se fera par étapes afin de garantir l’intégrité des infrastructures.

Selon les explications fournies par Hadj Ahmed Ali, directeur de l’unité ADE de Chlef, le système hydraulique est actuellement en phase de « charge progressive ». Le retour à la normale ne peut être immédiat, car le remplissage des réservoirs de stockage nécessite une production continue et régulière pour atteindre la pression nécessaire au transport de l’eau.

Depuis mardi dernier, la distribution a connu d’importantes fluctuations. Durant cette période critique, la production n’a pas dépassé 25 % de sa capacité habituelle, permettant uniquement un approvisionnement limité de 22 heures. Cette situation a touché environ 28 % de la population de la wilaya, incluant les zones de Chlef, Ténès, Ouled Fares et Chettia, grâce au recours partiel aux eaux souterraines.

Plan de distribution et mesures d’urgence

Selon le bilan technique de l’unité, l’arrêt forcé des stations de dessalement a été provoqué par des facteurs naturels exceptionnels. Une hausse brutale du taux de turbidité de l’eau de mer, combinée à de fortes précipitations et des vents violents, a rendu le processus de traitement impossible, entraînant l’arrêt total des installations pour protéger les équipements.

Toutefois, un indicateur positif a été enregistré par les services de l’hydraulique : le barrage de Sidi Yaâcoub a bénéficié d’un apport significatif dépassant les 25 millions de mètres cubes d’eau suite aux récentes pluies. Cette réserve supplémentaire constitue une sécurité stratégique pour la région une fois que les infrastructures de traitement seront totalement opérationnelles.

Selon la direction de l’ADE, la reprise effective de la distribution commence dès les premières heures de ce jeudi. Le plan de relance prévoit de couvrir dans un premier temps 30 % de la population de la wilaya, avant de s’étendre progressivement aux autres communes à mesure que la production se stabilise. Pour rappel, la station de dessalement a redémarré par paliers, passant de 25 % à 50 % avant d’atteindre son régime actuel.

En attendant le rétablissement total du réseau, des mesures palliatives ont été mises en place. Hadj Ahmed Ali a confirmé que le dispositif de distribution par camions-citernes restera actif comme solution temporaire pour assurer un service minimum aux citoyens. La situation devrait connaître une amélioration définitive dans les jours à venir, sous réserve de la stabilité des conditions météorologiques en mer.