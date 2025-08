Allocation touristique : voici les nouvelles banques où vous pouvez désormais faire le change

La Banque d’Algérie a étendu la liste des établissements habilités à délivrer la nouvelle allocation touristique (750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs). Désormais, douze établissements au total sont autorisés à proposer ce nouveau service.

Depuis le 20 juillet dernier, les voyageurs algériens bénéficient d’une nouvelle allocation touristique. Cette mesure très attendue offre aux adultes la possibilité de changer jusqu’à 750 euros, tandis que les mineurs, âgés de 13 à 19 ans, peuvent bénéficier de 300 euros.

Afin de simplifier les procédures pour les voyageurs et d’éviter une saturation des agences existantes, la Banque d’Algérie a récemment autorisé à quatre nouvelles banques à délivrer l’allocation touristique, sous sa nouvelle valeur. Cette mesure vise à améliorer l’accès des citoyens à ce droit de change, en répartissant la demande sur un plus grand nombre d’établissements.

La Banque d’Algérie autorise à 4 nouveaux établissements de délivrer l’allocation touristique

Cette initiative permettra aux voyageurs d’effectuer les démarches plus rapidement et dans de meilleures conditions, en réduisant les files d’attente et en offrant davantage de points de service sur l’ensemble du territoire national. Parmi les nouvelles banques figure Société Générale Algérie, Trust Bank Algeria, Fransabank El-Djazair et enfin El Salam Bank Algeria.

Désormais, la liste des banques autorisées à délivrer les 750 euros dans le cadre de la nouvelle allocation touristique inclut :

Banque Nationale d’Algérie (BNA) ;

Banque Extérieure d’Algérie (BEA) ;

Banque de Développement Local (BDL) ;

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) ;

Crédit Populaire d’Algérie (CPA) ;

Caisse Nationale d’Épargné et de Prévoyance (CNEP banque) ;

Gulf Bank Algeria (AGB) ;

Société Générale Algérie ;

Trust Bank Algeria ;

Fransabank El-Djazair ;

Al Salam Bank-Algeria ;

Banque Albaraka Algérie.

Ce qu’il faut savoir avant de voyager

La Banque d’Algérie a approuvé la nouvelle allocation touristique permettant aux résidents algériens d’échanger jusqu’à 750 euros pour leurs voyages à l’étranger, contre 300 euros pour les mineurs. Cette mesure, effective du 20 juillet 2025 au 25 juillet 2026, représente une augmentation significative par rapport aux plafonds précédents.

Pour en bénéficier, les voyageurs doivent respecter plusieurs conditions : être résidents en Algérie (les binationaux sont exclus), prévoir un séjour minimum de sept jours, et réserver les fonds en dinars algériens au moins trois jours avant le départ auprès d’une banque agréée. Le retrait des devises s’effectue le jour même du voyage.

La procédure a été simplifiée pour éviter les retards : les formalités administratives sont traitées en amont, et douze établissements bancaires sont désormais agréés. Les bureaux de change aux postes frontaliers sont accessibles 24h/24 et 7j/7. En cas d’annulation du voyage, les devises doivent être restituées sous cinq jours ouvrés.

Cette réforme vise à faciliter les déplacements internationaux des Algériens en leur permettant de disposer d’un budget plus réaliste pour leurs dépenses à l’étranger.

