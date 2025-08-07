Allocation touristique : la Banque d’Algérie met en garde contre les détournements illégaux

La Banque d’Algérie a publié un nouveau communiqué dans lequel elle met en garde les voyageurs algériens. Cette alerte fait suite à la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux promouvant des voyages organisés à l’étranger avec des pratiques illégales.

Ces méthodes, qui contreviennent à la réglementation sur le change et la lutte contre le blanchiment d’argent, exposent les participants à de sévères sanctions. La Banque d’Algérie tient à rappeler que l’utilisation du nouveau droit de change pour un voyage est strictement personnelle et ne peut être utilisée à d’autres fins.

Depuis le 20 juillet dernier, l’allocation touristique a été revue à la hausse. Désormais, les voyageurs âgés de plus de 18 ans peuvent bénéficier de 750 euros, tandis que le montant alloué aux mineurs s’élève à 300 euros.

Ces pratiques exposent les voyageurs algériens à de sévères sanctions

L’Institution rappelle que le droit de change pour les voyages est strictement personnel. L’instruction n°05-2025 stipule qu’il est formellement interdit de détourner l’usage de cette somme. Le droit de change doit être utilisé exclusivement par son bénéficiaire et ne peut en aucun cas être cédé à une tierce personne.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie rappelle que toute infraction à ces règles expose les contrevenants à de lourdes sanctions pénales.

Ces nouvelles banques désormais autorisées à délivrer les 750 euros

La Banque d’Algérie vient d’étendre son réseau d’établissements bancaires autorisés à délivrer la nouvelle allocation touristique. Quatre nouvelles banques rejoignent le dispositif, portant à douze le nombre total d’établissements habilités.

Mise en place depuis le 20 juillet, cette allocation permet aux voyageurs adultes de changer jusqu’à 750 euros, tandis que les mineurs de 13 à 19 ans peuvent obtenir 300 euros. Les nouveaux établissements agréés sont Société Générale Algérie, Trust Bank Algeria, Fransabank El-Djazair et El Salam Bank Algeria.

Cette extension du réseau vise à améliorer l’accessibilité du service pour les citoyens en :

Réduisant les temps d’attente ;

Multipliant les points de service sur le territoire ;

Simplifiant les démarches administratives.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’optimiser la distribution de l’allocation touristique et d’éviter la saturation des agences existantes. Les voyageurs algériens disposent désormais d’un choix élargi d’établissements, incluant aussi bien des banques publiques que privées, pour effectuer leurs opérations de change.

