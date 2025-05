Allocation touristique en Algérie : pourquoi les 750 € se font toujours attendre ?

Cinq mois se sont écoulés depuis l’annonce du lancement de l’allocation touristique de 750€, approuvée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Pourtant, sa mise en œuvre reste en suspens, soulevant de sérieuses questions sur les raisons de ce retard et l’origine des dysfonctionnements dans son exécution.

Pour Hamza Boughadi, directeur de la Société d’études économiques et développement des investissements la lenteur des responsables dans l’application des directives présidentielles explique ce retard.

Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, il a déclaré : « Le président a approuvé cette allocation dans le budget de 2025, et nous sommes déjà à la fin du cinquième mois sans qu’elle ne soit activée. La question se pose : pourquoi ce rythme aussi lent dans l’exécution des décisions et programmes du président ? »

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : un dernier verrou retarde le lancement des 750 euros

Boughadi a également souligné la dynamique remarquable au sommet de l’État, avec les déplacements du président Tebboune visant à renforcer les partenariats économiques majeurs avec d’autres pays et la signature de nombreux accords et mémorandums d’entente se chiffrant en milliards de dollars.

Allocation touristique de 750 euros : Économistes et experts dénoncent une mise en œuvre « trop lente »

En revanche, « le rythme de l’exécution interne reste extrêmement lent, car l’administration et les responsables ne suivent pas la cadence du président », a-t-il ajouté, précisant que Tebboune doit « constamment rappeler et exhorter à accélérer la mise en œuvre des programmes et préparer les réformes nécessaires pour équilibrer action extérieure et action intérieure ».

Le même intervenant a rappelé que le président avait précédemment appelé les responsables à accomplir leurs missions avec diligence. Il avait même donné des garanties l’année dernière que les responsables ne seraient poursuivis qu’en cas de corruption avérée, les erreurs administratives étant protégées par la loi et l’État.

🟢 À LIRE AUSSI : Mise en place imminente de l’allocation voyage de 750 € : la date communiquée

De son côté, l’expert économique Slimane Nasser a critiqué ce retard, rappelant la réponse du ministre des Finances en février dernier devant le Parlement. Ce dernier avait alors assuré que le dispositif serait lancé avant la fin du Ramadan ou juste après l’Aïd el-Fitr. « Or, rien n’a été fait, alors que nous sommes aux portes des vacances et de la saison estivale », a-t-il déploré.

Nasser a insisté sur la nécessité « d’accélérer l’ouverture des bureaux de change, ce qui passe par une libération rapide du marché des devises ».

Rappelons que le ministre des Finances, avait affirmé, en réponse à une question parlementaire en février, que la nouvelle subvention touristique entrerait officiellement en vigueur avant la fin du Ramadan ou juste après l’Aïd.