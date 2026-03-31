Allocation chômage : Pourquoi le site de rendez-vous sature ? Saihi répond

Face aux obstacles rencontrés par les usagers de la plateforme numérique dédiée à l’allocation chômage, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a apporté des précisions sur les causes de ces dysfonctionnements et les mesures correctives envisagées.

Dans une réponse parlementaire récente, le ministre, Abdelhak Saihi, s’est exprimé sur la problématique de la prise de rendez-vous via la plateforme numérique « MINHA ».

Le ministre a souligné que les difficultés signalées par de nombreux citoyens sont principalement dues à une forte pression exercée sur certaines agences locales, tout en réaffirmant l’engagement de l’État à moderniser le service public de l’emploi.

Allocation chômage : Pourquoi la plateforme Minha est-elle saturée ?

Lancée en mars 2022 par l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), la plateforme « MINHA » s’inscrit dans une stratégie globale de numérisation visant à garantir la transparence et l’efficacité du dispositif. Le ministre a rappelé le succès initial du système, précisant qu’il avait permis de traiter plus de deux millions de dossiers en un temps record de trois mois lors de son lancement.

Toutefois, M. Saihi a admis l’existence de disparités régionales. Selon lui, la saturation du calendrier de réservation dans certaines zones est un phénomène « naturel » au vu de l’afflux massif de demandeurs.

Comment l’ANEM compte débloquer la prise de rendez-vous ?

Pour remédier à ces lenteurs, le ministère étudie plusieurs leviers d’amélioration :

La révision des plages horaires de réception au niveau des agences locales.

de réception au niveau des agences locales. L’optimisation technique de la plateforme pour une meilleure fluidité des inscriptions .

. Un suivi périodique basé sur des indicateurs de performance pour ajuster l’offre de rendez-vous à la demande réelle.

🟢 A LIRE AUSSI : Air Algérie : Comment sont fixés les prix des billets ? La compagnie s’explique

Comment savoir si votre rendez-vous est confirmé ?

Concernant le suivi des dossiers, le ministre a précisé que les convocations sont transmises via l’application. Ce système repose sur l’envoi de SMS notifiant aux bénéficiaires la date et le lieu de leur entretien. M. Saihii a tenu à rassurer sur la fiabilité du processus, indiquant que des mécanismes techniques permettent de confirmer l’envoi effectif de ces messages par les opérateurs de téléphonie mobile, assurant ainsi une preuve de notification en cas de litige.

🟢 A LIRE AUSSI : ANEM : ce qui attend les inscrits à l’allocation chômage dans les prochains jours

Cette réponse intervient alors que l’allocation chômage demeure l’un des piliers des programmes de soutien social, nécessitant une adaptation constante des outils numériques face aux attentes croissantes des citoyens.