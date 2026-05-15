Algérie Télécom : Comment activer 96 heures de connexion supplémentaires en cas de coupure ?

C’est un contretemps auquel de nombreux utilisateurs ont déjà été confrontés : l’envoi d’un courriel urgent à finaliser, des révisions de dernière minute tard dans la nuit, ou encore, au moment de rendre un dossier, la connexion qui se coupe soudainement à minuit pile, en raison d’un abonnement arrivé à expiration.

On se retrouve alors dans la panade, sans possibilité de recharger immédiatement. Pour pallier ce genre de galère, Algérie Télécom a tenu à rappeler à ses clients qu’ils pouvaient activer à tout moment le service de recharge de secours, baptisé « Idoomly ».

Algérie Télécom : En quoi consiste le service « Idoomly » ?

Dans un communiqué publié ce vendredi sur sa page officielle, l’opérateur historique a rappelé que ce dispositif a précisément pour but de garantir la continuité de l’accès à Internet, même après l’expiration du forfait.

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Concrètement, « Idoomly » offre une bouffée d’oxygène de 96 heures de connexion supplémentaires aux abonnés. Ce volume d’heures consommé en urgence sera ensuite automatiquement déduit lors de la prochaine recharge.

Idoomly : Comment activer cette recharge de secours ?

En effet, « Idoomly » offre aux abonnés un délai de grâce de 4 jours de connexion supplémentaire. Pour bénéficier de cette extension, Algérie Télécom souligne que l’activation peut se faire via l’application mobile « My Idoom ». Par ailleurs, une procédure par voie téléphonique est également disponible en suivant ces étapes :

Composer le numéro 1500 .

. Sélectionner la langue de communication (Arabe, anglais, français).

Choisir l’option dédiée aux services internet ADSL / Fibre.

Sélectionner l’option permettant de bénéficier d’un rechargement de secours .

. Introduire le numéro de téléphone fixe ( deux fois pour confirmation ).

). Appuyer sur la touche ( # ) pour valider l’activation du service de secours Idoomly.

Il est important de noter qu’une condition d’éligibilité est requise : le client doit disposer d’un abonnement internet dont la validité a expiré depuis moins de 24 heures.

Avec ce service, Algérie Télécom réaffirme sa volonté de flexibilité et d’accompagnement de ses clients dans leurs usages numériques quotidiens.

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