Algérie – Royaume-Uni : un nouveau programme pour développer l’anglais à l’école

L’Algérie poursuit sa stratégie d’ouverture linguistique avec le renforcement de l’enseignement de l’anglais dans ses écoles. Ce mardi 26 août, le ministre de l’Éducation nationale, Mohammed Seghir Saadoui, a signé un nouveau Programme Exécutif de Coopération (2025–2027) avec le British Council, l’organisme britannique chargé des relations culturelles et éducatives.

Introduit dans le cycle primaire depuis l’année scolaire 2022-2023, l’enseignement de la langue anglaise est aujourd’hui au cœur des réformes éducatives du pays. Cette coopération vise à consolider les acquis et à hisser le niveau d’apprentissage des élèves algériens à la hauteur des standards internationaux.

Renforcement de l’enseignement de l’anglais en Algérie : un partenariat stratégique avec le British Council

Selon le communiqué de l’Ambassade du Royaume-Uni, le nouveau programme ambitionne de renforcer les capacités professionnelles, méthodologiques et pédagogiques des enseignants et des inspecteurs. L’idée est d’améliorer les pratiques en classe à travers une approche basée sur l’ingénierie de la formation et une évaluation précise des besoins du terrain.

Concrètement, il s’agit de donner aux inspecteurs les outils nécessaires pour mieux accompagner les enseignants, tout en favorisant l’adoption de méthodes pédagogiques modernes. Le programme couvre également des domaines stratégiques comme le leadership scolaire, l’orientation professionnelle, les technologies de l’information et le soutien à la recherche.

Un partenariat pour un réel changement dans les salles de classe algériennes

L’Ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, James Downer, a souligné que ce partenariat va au-delà d’une simple coopération institutionnelle :

« Il s’agit d’apporter un réel changement dans les salles de classe, de doter les enseignants des outils dont ils ont besoin et de donner aux jeunes les compétences nécessaires pour réussir dans un monde en mutation rapide », a-t-il déclaré.

De son côté, Hamza Koudri, directeur du British Council en Algérie, a affirmé la volonté de son institution de poursuivre ce partenariat de long terme, engagé dès l’introduction de l’anglais dans le cycle primaire en septembre 2022.

Depuis deux ans, les fruits de cette coopération sont tangibles. Plus de 3.000 enseignants d’anglais ont bénéficié de formations adaptées, tandis que plus de 100 enseignants en informatique ont été formés et équipés pour initier les élèves à la programmation à travers des applications pratiques.

Cette dynamique confirme la volonté de l’Algérie de faire de l’anglais une compétence essentielle pour les nouvelles générations. En misant sur la formation des enseignants et sur une pédagogie innovante, le pays espère doter ses élèves d’outils indispensables pour évoluer dans un monde où l’anglais occupe une place centrale.

L’avenir de l’enseignement des langues en Algérie : le Programme Exécutif de Coopération 2025-2027

Le Programme Exécutif de Coopération 2025–2027 marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’enseignement des langues en Algérie. À terme, il devrait contribuer à une meilleure intégration de l’anglais dans le système éducatif et à la préparation des jeunes Algériens aux défis de l’économie mondiale.

