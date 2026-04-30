Algérie Poste : un nouveau service dédié à cette catégorie de clients

Algérie Poste franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation numérique. L’institution vient d’annoncer le lancement officiel de la carte « Cashless Business », une solution monétique innovante exclusivement dédiée aux détenteurs de comptes courants professionnels (CCP Business).

Cette nouvelle prestation s’inscrit dans la volonté de l’établissement public de généraliser le paiement électronique et d’offrir aux gestionnaires d’entreprises des outils modernes, transparents et sécurisés pour la gestion de leurs flux financiers.

Un outil de gestion 100 % digital et sans cash

La carte « Cashless Business » a été conçue pour répondre aux exigences de rapidité et de traçabilité des opérateurs économiques. Comme son nom l’indique, elle vise à réduire drastiquement la manipulation d’espèces dans le cadre professionnel.

Selon le communiqué de l’institution, cette carte permet notamment :

Le règlement des dépenses professionnelles : Que ce soit via les terminaux de paiement électronique (TPE) chez les fournisseurs ou pour des achats de services sur Internet.

Que ce soit via les (TPE) chez les fournisseurs ou pour des achats de services sur Internet. La sécurité des transactions : Des opérations instantanées bénéficiant des plus hauts standards de protection cryptographique.

Des opérations instantanées bénéficiant des plus hauts standards de protection cryptographique. Une traçabilité totale : Les entreprises peuvent suivre avec précision chaque dépense effectuée directement depuis leur compte, facilitant ainsi la comptabilité.

Les entreprises peuvent suivre avec précision chaque dépense effectuée directement depuis leur compte, facilitant ainsi la comptabilité. La maîtrise des risques : En limitant l’usage du fiduciaire (cash), les risques liés au transport de fonds ou aux erreurs de caisse sont considérablement réduits.

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Procédure simplifiée pour l’obtention de la carte

Fidèle à sa logique de dématérialisation, Algérie Poste a simplifié au maximum la procédure d’acquisition. Les clients « Business » n’ont plus besoin de se déplacer en bureau de poste pour la phase initiale.

La demande s’effectue en quelques clics via la plateforme numérique ECCP (Espace CCP). Une fois la demande validée, la carte est produite et mise à disposition de l’entreprise pour une utilisation immédiate sur l’ensemble du réseau de paiement national.

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Vigilance renforcée contre les cyber-risques

Parallèlement au lancement de ses nouveaux services numériques, Algérie Poste a émis une alerte sérieuse concernant la multiplication de pages frauduleuses sur les réseaux sociaux. Ces plateformes usurpent l’identité de l’institution pour propager des informations mensongères, notamment sur les modalités d’obtention des nouvelles cartes de paiement.

Selon le communiqué de l’entreprise, ces cyber-escrocs utilisent des techniques de « phishing » (hameçonnage) en redirigeant les utilisateurs vers des liens électroniques suspects. L’objectif est clair : dérober les données personnelles et bancaires des clients sous couvert de procédures administratives fictives.

Les réflexes de sécurité à adopter

Face à la recrudescence de ces menaces, Algérie Poste appelle ses abonnés à une vigilance absolue en respectant strictement plusieurs consignes de sécurité : il est impératif de ne pas interagir avec les publications de pages non certifiées et de ne jamais cliquer sur des liens provenant de sources tierces afin de protéger ses informations confidentielles, tels que les codes secrets ou identifiants bancaires. L’institution rappelle enfin que toute information relative à ses services est diffusée exclusivement via ses canaux officiels et ses pages certifiées, reconnaissables à leur badge bleu.

L’institution encourage également ses usagers à signaler systématiquement ces faux comptes afin de renforcer la protection collective et de sécuriser l’environnement numérique national. Cette mise en garde rappelle que, si la digitalisation facilite la gestion financière, elle exige une vigilance constante face aux nouvelles formes de criminalité en ligne.

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