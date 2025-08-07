Algérie poste lance un nouveau service en ligne pour améliorer l’expérience client

Dans le cadre de l’amélioration de son service, Algérie Poste a mis en place une plateforme numérique dédiée aux réclamations, offrant aux clients la possibilité de suivre facilement l’état d’avancement de leur dossier.

En effet, dans une publication officielle sur sa page Facebook, l’institution a expliqué que ce service vise à renforcer la transparence et à améliorer l’expérience utilisateur. Il permet aux citoyens de suivre les différentes étapes du traitement de leurs plaintes sans avoir à se déplacer ou à contacter les bureaux de poste.

Algérie Poste digitalise le suivi des plaintes pour plus de transparence.

Pour bénéficier de ce service, le client doit suivre les étapes simples suivantes :

Accéder au portail électronique de suivi des plaintes via le site web d’Algérie Poste : poste.dz.

via le site web d’Algérie Poste : poste.dz. Saisir le numéro de la plainte figurant sur le reçu remis au client lors du dépôt de sa réclamation.

Cliquer sur la fonction « Authentification » pour valider l’opération.

Consulter tous les détails de la plainte, y compris son statut et les actions entreprises.

🟢 À LIRE AUSSI : Parkings à Alger : Lancement d’une nouvelle plateforme en ligne pour les réclamations des citoyens

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la politique de l’institution visant à améliorer la qualité des services numériques et à faire gagner du temps aux clients, particulièrement dans un contexte d’usage accru des moyens électroniques dans les transactions quotidiennes.

Algérie Poste facilite la vie de ses clients avec un suivi des plaintes en ligne.

Il est à noter qu’en juin dernier, Algérie Poste a lancé la plateforme numérique « Espace Client », conçue spécifiquement pour le dépôt des plaintes.

Selon un communiqué de l’institution, cette plateforme permet aux citoyens et aux clients d’enregistrer leurs plaintes en remplissant un formulaire électronique simple et sécurisé. Elle offre également la possibilité de suivre le traitement de la plainte en temps réel et de recevoir des réponses officielles claires dans des délais raisonnables.

🟢 À LIRE AUSSI : APOCE alerte sur les liens frauduleux : protégez vos données en ligne

La nouvelle plateforme renforce aussi la capacité de l’institution à analyser les plaintes récurrentes en créant une « banque de problèmes », qui sera ensuite utilisée pour constituer une « banque de solutions ».

Cela permet de développer continuellement des outils de correction et d’amélioration basés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours d’Algérie Poste : le ministre s’explique sur la panne et annonce une révision du système

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de modernisation d’Algérie Poste, qui multiplie les outils numériques pour mieux répondre aux attentes de ses clients.

En facilitant l’accès au suivi des réclamations, l’institution confirme sa volonté d’améliorer la transparence, la réactivité et la qualité de service dans un environnement de plus en plus connecté.