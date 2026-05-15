Algérie Poste : des DAB nouvelle génération, voici ce qui change

C’est une révolution discrète, mais elle va changer le quotidien de millions d’Algériens. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a levé le voile sur une grande nouveauté : Algérie Poste va acquérir des distributeurs automatiques capables non seulement de délivrer de l’argent, mais aussi d’en recevoir.

Fini le distributeur à sens unique. Place aux machines bidirectionnelles, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Jusqu’ici, le distributeur automatique de billets (DAB) n’avait qu’une seule utilité : vous donner de l’argent. Point. Si vous vouliez déposer des espèces sur votre compte Edahabia, il fallait impérativement passer par un guichet et donc respecter les horaires d’ouverture du bureau de poste.

Le ministre a mis les mots dessus lors de son interview :

« Les appareils que nous allons acquérir ne seront plus uniquement destinés au retrait, alors qu’aujourd’hui on parle seulement de distribution car ils permettront aussi le dépôt d’argent. »

En clair, vous pourrez déposer vos billets dans la machine, comme vous le faites déjà pour retirer. L’argent sera crédité directement sur votre compte, immédiatement, sans intermédiaire.

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Le commerçant qui ferme à 21h : l’exemple qui résume tout

Pour illustrer l’utilité de cette nouveauté, le ministre a pris un exemple simple et parlant.

Imaginez un épicier, un restaurateur ou un pharmacien qui termine sa journée à 21 heures. Il a en caisse plusieurs dizaines de milliers de dinars. Que fait-il avec cet argent ? Il ne peut pas aller à La Poste elle est fermée. Il ne peut pas laisser l’argent traîner. Alors il rentre chez lui avec les billets dans la poche, inquiet.

Avec les nouveaux distributeurs, ce commerçant pourra simplement s’arrêter devant l’automate le plus proche, glisser ses recettes dans la machine, et rentrer chez lui l’esprit tranquille. L’argent est sécurisé, tracé, et disponible sur son compte.

Le ministre l’a dit clairement :

« Un commerçant qui termine son travail vers 21 heures et souhaite fermer son commerce pourra déposer ses recettes en toute sécurité. »