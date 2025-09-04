Algérie Poste : comment éviter les arnaques liées à la carte Edahabia et à BaridiMob ?

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, mercredi, le lancement d’une large campagne de sensibilisation destinée aux utilisateurs de la carte Edahabia et de l’application mobile BaridiMob. Cette initiative vise à protéger les citoyens contre les arnaques en ligne et à renforcer la sécurité de leurs transactions électroniques, dans un contexte marqué par la recrudescence des tentatives d’escroquerie.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que ces actions s’inscrivent dans le cadre de ses efforts constants pour élever le niveau de conscience numérique des Algériens. L’objectif est d’apporter des conseils pratiques et simples qui permettront aux usagers de sécuriser leurs données personnelles et d’éviter de tomber dans les pièges de fraudeurs de plus en plus actifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Internet, fibre optique et couverture mobile : les nouvelles directives du ministre

Conseils pour une meilleure sécurité numérique avec Edahabia et BaridiMob

Les campagnes seront diffusées à travers plusieurs supports et mettront l’accent sur les règles de base de la sécurité numérique. Ces règles sont essentielles pour protéger vos comptes en ligne et vos informations bancaires.

Adopter les bons réflexes en ligne est crucial pour éviter les fraudes. Algérie Poste s’engage à accompagner ses clients dans la sécurisation de leurs transactions via Edahabia et BaridiMob.

Les règles d’or pour protéger vos données

Les recommandations portent principalement sur :

La confidentialité absolue des données personnelles : ne jamais partager son mot de passe , son code OTP , ni les informations liées à la carte Edahabia , y compris sa photo.

: ne jamais partager son , son code , ni les informations liées à la carte , y compris sa photo. La prudence face aux liens suspects envoyés par SMS , via les applications de messagerie ou sur les réseaux sociaux .

envoyés par , via les applications de ou sur les . La méfiance envers les faux concours et offres promotionnelles attribués frauduleusement à Algérie Poste .

et offres attribués frauduleusement à . Le téléchargement exclusif de l’application officielle BaridiMob depuis les boutiques Google Play et App Store, afin d’éviter les versions falsifiées.

Le ministère met également en garde contre les appels téléphoniques suspects de personnes se faisant passer pour des agents d’Algérie Poste afin d’obtenir des informations confidentielles. Ne communiquez jamais vos informations personnelles par téléphone à des personnes non identifiées.

Ces mesures simples peuvent vous protéger efficacement contre les tentatives de phishing et autres formes d’escroquerie en ligne.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste lance sa première carte classique prépayée à l’occasion de l’IATF 2025

Que faire en cas de fraude liée à Edahabia ou BaridiMob ?

La campagne rappelle aussi les mesures à adopter en cas de fraude ou d’escroquerie. Les usagers sont invités à alerter immédiatement les services compétents et à faire preuve d’une vigilance continue.

Signaler rapidement toute activité suspecte sur votre compte Edahabia ou BaridiMob permettra de limiter les dégâts et de protéger vos fonds. N’hésitez pas à contacter le service client d’Algérie Poste en cas de doute.

La sécurité, une responsabilité partagée

Enfin, le ministère de la Poste et des Télécommunications a insisté sur le fait que la sécurité des transactions électroniques est une responsabilité partagée. Si les institutions mettent en place des dispositifs techniques de protection, la vigilance des citoyens reste essentielle pour déjouer les tentatives de fraude.

Cette campagne s’inscrit ainsi dans une stratégie globale de protection du consommateur numérique, dans un contexte où les paiements électroniques connaissent une forte croissance en Algérie. La collaboration entre les institutions et les usagers est la clé d’un environnement numérique plus sûr.

🟢 À LIRE AUSSI : Une nouvelle affaire de faux passeports éclate : un vaste trafic entre l’Algérie et l’Europe déjoué