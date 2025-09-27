Algérie – États-Unis : vers un renforcement du partenariat économique et stratégique

Le 25 septembre 2025, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies à New York, une rencontre s’est tenue entre le ministre d’État algérien chargé des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et le secrétaire d’État adjoint américain, Christopher Landau. Après la réunion, les deux parties ont publié des communiqués sur les réseaux sociaux : l’ambassade des États-Unis à Alger et Christopher Landau ont mis en avant les points principaux de leur échange.

Ces messages détaillent la coopération entre les deux pays, la sécurité régionale, la promotion de la paix durable et les opportunités économiques créées par le développement des relations commerciales.

Dans la publication de l’ambassade des États-Unis à Alger, il est indiqué que la rencontre a été l’occasion de célébrer le début d’une nouvelle ère de coopération entre les États-Unis et l’Algérie. Le message précise que, sous la direction des présidents Trump et Tebboune, les deux pays travaillent ensemble pour renforcer la sécurité régionale et soutenir la paix durable.

On mentionne également que la croissance des relations commerciales entre les deux pays crée de nouvelles opportunités économiques profitant à la fois aux Américains et aux Algériens, et que cette coopération cherche à construire un meilleur avenir pour toutes les populations de la région.

Le message de Christopher Landau reprend les mêmes points : il souligne la célébration de la nouvelle ère de coopération, le travail conjoint sous la direction des deux présidents pour renforcer la sécurité régionale et promouvoir la paix durable, ainsi que les opportunités économiques créées par le développement des relations commerciales entre les États-Unis et l’Algérie. Il conclut en indiquant que cette coopération vise à créer un avenir meilleur pour tous les peuples de la région.

Ahmed Attaf multiplie les entretiens bilatéraux à New York

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu, jeudi 25 septembre 2025 à New York, plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues dans le cadre du Segment de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU, indique un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères.

Parmi ses interlocuteurs figurent le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman, Badr Bin Hamad Albusaidi, le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, Gordan Grlic Radman, le ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse, Ignazio Cassis, ainsi que le sous-secrétaire d’État américain, Christopher Landau.

Lors de sa rencontre avec le ministre omanais, M. Attaf a passé en revue les étapes franchies dans la consolidation des relations de fraternité et de partenariat entre les deux pays, faisant référence aux visites d’État croisées effectuées par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, en octobre 2024 au Sultanat d’Oman, et par le Sultan Haitham ben Tariq en mai 2025 en Algérie.

Avec son homologue croate, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques tels que l’investissement, l’énergie, le commerce, la construction navale et les infrastructures.

Les échanges avec le ministre suisse ont concerné le renforcement du dialogue politique et la dynamisation de la coopération économique, ainsi que l’examen de plusieurs questions internationales et régionales.

Enfin, l’entretien avec le sous-secrétaire d’État américain a porté sur les différents volets des relations algéro-américaines, avec un examen des efforts conjoints visant à approfondir le dialogue stratégique et le partenariat économique entre les deux pays.

Ces rencontres illustrent l’intensité des activités diplomatiques du ministre Ahmed Attaf à New York et reflètent la volonté de l’Algérie de consolider ses relations internationales, tant sur le plan politique qu’économique.