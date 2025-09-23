Algérie : Attaf appelle à imposer la solution à deux États pour la Palestine

L’Algérie a salué la tenue de la conférence internationale de haut niveau pour la mise en œuvre du principe de la solution à deux États, la qualifiant d’étape cruciale pour consolider le consensus international en faveur d’un règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien.

Dans son intervention, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a affirmé que ce consensus mondial constitue un véritable rempart face aux politiques expansionnistes d’Israël, fondées sur ce qu’il a qualifié de « mythe d’Israël grandiose ».

Pour le chef de la diplomatie algérienne, l’occupation israélienne nourrit l’illusion de pouvoir faire obstacle, seule, à la création d’un État palestinien souverain sur sa terre historique. Or, souligne Attaf, l’heure est venue d’agir concrètement pour traduire ce consensus en réalité et l’imposer sur le terrain.

L’Algérie plaide pour une solution à deux États à l’ONU

Le ministre a présenté quatre niveaux d’action indispensables pour concrétiser la solution à deux États. Il a d’abord souligné la nécessité d’élargir la reconnaissance internationale de l’État de Palestine afin d’imposer son existence comme une réalité irréversible.

Il a ensuite insisté sur l’importance d’obtenir l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’Organisation de coopération islamique (OCI), un objectif régulièrement défendu par le président Abdelmadjid Tebboune à l’ONU. Attaf a également mis l’accent sur la nécessité de résister, sur les plans diplomatique, juridique, politique et économique, aux projets israéliens visant à annexer davantage de territoires et à expulser les Palestiniens de leur terre. Enfin, il a appelé au renforcement de l’unité palestinienne interne, condition essentielle pour garantir l’indépendance de la décision nationale, redonner au mouvement sa force et faire entendre sa voix sur les scènes régionale et internationale.

Quatre axes d’action pour la Palestine

Selon Attaf, seule la consolidation de ce consensus international permettra de mettre en échec les projets d’occupation et d’ouvrir la voie à une paix juste, équitable et globale pour le peuple palestinien et toute la région. L’intervention du ministre algérien souligne l’engagement continu de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne et son rôle actif sur la scène internationale.

L’Algérie continue de plaider pour une solution juste et durable au conflit, basée sur le droit international et les résolutions de l’ONU. Le pays réitère son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa quête de liberté et d’autodétermination.

Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

En parallèle à cette conférence, une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient se tient ce samedi, à la demande de l’Algérie et des pays islamiques membres du Conseil. Le ministre Ahmed Attaf y représente l’Algérie. Cette initiative vise à placer la cause palestinienne au cœur des discussions internationales.

Cette réunion au Conseil de sécurité offre une plateforme pour rappeler l’urgence d’une mobilisation collective pour imposer le respect des droits légitimes du peuple palestinien. L’Algérie réaffirme son engagement à œuvrer en collaboration avec la communauté internationale pour parvenir à une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien.

