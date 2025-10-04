Alger : un incendie spectaculaire éclate près de la Grande Mosquée (VIDÉO)

Un violent incendie a semé l’émoi ce samedi matin dans la commune d’El Mohammadia, dans la wilaya d’Alger, mobilisant d’importants moyens de la Protection civile. Le sinistre a ravagé un bâtiment de trois étages (R+2) appartenant à une entreprise et situé à proximité immédiate de la Grande Mosquée d’Alger (Djamaa El Djazaïr).

Les services de secours ont été alertés à 5h54 du matin. Le feu, d’une intensité remarquable, se serait déclaré au niveau du troisième étage et de l’aile administrative de la bâtisse. Des colonnes de fumée noire et épaisse se sont élevées dans le ciel de la capitale, visibles de loin et témoignant de l’ampleur du brasier.

Incendie ravageur à Alger : un dispositif colossal pour maîtriser les flammes

Face à la violence du feu, la Protection civile a dû déployer un dispositif colossal en hommes et en matériel. Pas moins de douze (12) camions de pompiers, quatre (4) échelles mécaniques et deux (2) ambulances ont été mobilisés pour circonscrire les flammes.

Les efforts des équipes de secours ont porté leurs fruits au bout d’environ trois heures d’intervention, permettant de maîtriser le sinistre et d’empêcher sa propagation aux autres parties de l’établissement.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de voitures : l’Algérie allège les procédures pour les particuliers

Malgré l’étendue des dégâts matériels, clairement visibles sur les vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, le communiqué de la Protection civile se veut rassurant : aucune perte humaine n’est à déplorer.

L’origine du sinistre encore inconnue

Pour l’heure, les causes exactes de cet incendie demeurent indéterminées. L’incertitude plane quant à l’origine du déclenchement du sinistre qui a occupé les forces de secours une bonne partie de la matinée.

Selon toute vraisemblance, une enquête sera ouverte prochainement afin de faire la lumière sur les circonstances précises de cet événement. Cet incendie rappelle l’importance de la vigilance, même si, pour l’heure, l’essentiel est sauf : il n’y a pas eu de victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Quel temps prévoir en Algérie ce 4 octobre 2025 ? Découvrez les prévisions météo du jour !

🟢 À LIRE AUSSI : Horaires prolongés à Algérie Poste : quels sont les bureaux concernés ?

Bien que de nombreuses rumeurs aient circulé sur les réseaux sociaux évoquant des dégâts potentiels au niveau de la bibliothèque de la Grande Mosquée d’Alger, située à proximité immédiate du bâtiment sinistré, aucune source officielle n’a, à ce stade, confirmé une telle information.

La mosquée, symbole architectural et spirituel majeur, ne semble pas avoir été impactée par l’incendie selon les données disponibles.