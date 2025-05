Alger – Touggourt : la SNTF lance le train de nuit

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé, ce samedi, la mise en service d’un train de nuit reliant la capitale Alger à la ville de Touggourt, au sud-est du pays. Cette liaison ferroviaire longue distance est désormais opérationnelle avec un départ depuis la gare d’Agha à Alger à 18h13 les samedis, lundis et mercredis, et un retour de Touggourt vers Alger prévu à 17h30 les dimanches, mardis et jeudis.

Ce train, qui traverse plus d’une dizaine de wilayas, constitue une avancée significative dans le désenclavement du sud algérien. Il s’agit d’une réponse concrète à la demande croissante en matière de mobilité entre le nord et le sud du pays, tout en favorisant le transport sécurisé, accessible et économique pour les citoyens.

Une liaison aux multiples arrêts et au service renforcé

Le trajet comprend des arrêts dans plusieurs gares stratégiques : Boumerdès, Thenia, Bouira, Béni Mansour, Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Barika, Aïn Touta, El Kantara, Loutaya, Biskra, El M’ghair, Djamaâ et Djamâa University. Ce maillage dense permet aux voyageurs de toutes les régions traversées de profiter de ce nouveau service ferroviaire.

L’objectif de cette ligne est également de stimuler l’économie locale, notamment le commerce et le tourisme dans les régions desservies, en facilitant les déplacements à moindre coût et avec davantage de confort. Les autorités espèrent ainsi encourager les Algériens à opter pour le train comme alternative aux longs trajets par route, souvent fatigants et risqués.

La SNTF a insisté sur le respect rigoureux des horaires publiés et invite les usagers à consulter régulièrement les mises à jour via ses canaux officiels. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de modernisation et de développement durable du réseau ferroviaire national.