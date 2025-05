Alger, Tizi-Ouzou… L’AADL met en vente plus de 200 locaux commerciaux dans 06 wilayas

L’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a annoncé une importante vente aux enchères publiques portant sur un total de 205 locaux commerciaux et de services, répartis dans cinq wilayas du pays.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de promotion immobilière de l’agence et offre des opportunités d’investissement significatives pour les professionnels et les entrepreneurs souhaitant développer leurs activités.

Les enchères concernent des locaux situés dans des projets résidentiels AADL achevés, offrant ainsi un potentiel commercial attractif au sein de quartiers dynamiques. Les détails spécifiques concernant les caractéristiques de chaque local, notamment les prix et les superficies, sont disponibles via ce lien.

AADL : Ventes aux enchères de locaux commerciaux dans plusieurs wilayas

Voici la répartition des locaux mis en vente par wilaya :

Oran : 24 locaux à usage commercial et de services, situés dans la cité de 1833 logements « location-vente » – Site 02 Ahmed Zabana, commune de Misserghin.

: 24 locaux à usage commercial et de services, situés dans la cité de 1833 logements « location-vente » – Site 02 Ahmed Zabana, commune de Misserghin. Alger (Bordj El Bahri) : 39 locaux à usage commercial et 02 locaux de service, implantés dans la cité de 500 logements Faizi.

(Bordj El Bahri) : 39 locaux à usage commercial et 02 locaux de service, implantés dans la cité de 500 logements Faizi. Alger (Baba Hassan) : 49 locaux à usage commercial et 04 locaux de services, au sein du quartier de 3000 logements.

(Baba Hassan) : 49 locaux à usage commercial et 04 locaux de services, au sein du quartier de 3000 logements. Béjaïa : 40 locaux à usage commercial, localisés dans le quartier de 1100 logements AADL Sidi Boudrahem.

: 40 locaux à usage commercial, localisés dans le quartier de 1100 logements AADL Sidi Boudrahem. Boumerdès : 03 locaux à usage commercial, situés dans le quartier de 1500 logements Ouled Hadadj.

: 03 locaux à usage commercial, situés dans le quartier de 1500 logements Ouled Hadadj. Tizi Ouzou : 32 locaux à usage commercial et 12 locaux de services, au sein de la cité de 200 Logements Tameda.

Les personnes intéressées par cette opportunité d’acquérir des espaces commerciaux et de services sont invitées à consulter les liens spécifiques fournis par l’AADL pour chaque wilaya afin d’obtenir des informations détaillées sur les conditions de participation aux enchères, les caractéristiques des locaux (superficie, prix de départ, etc.) et les modalités de soumission des offres.

Cette vente aux enchères représente une occasion à saisir pour les investisseurs et les porteurs de projets commerciaux souhaitant s’implanter dans des zones résidentielles en plein développement à travers le pays.

L’AADL, à travers cette initiative, contribue à dynamiser l’activité économique locale et à offrir des services de proximité aux habitants de ces nouvelles cités.

