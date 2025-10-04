Alger : Témoin de l’histoire nationale, le fameux Milk Bar rouvre ses portes

Le Milk Bar, institution algéroise et lieu de mémoire hautement symbolique, a rouvert ses portes le 30 septembre dernier, à la date anniversaire de l’acte de résistance qui l’avait marqué en 1956. Situé au cœur de la capitale, ce café rouvre aujourd’hui avec une nouvelle vocation, assumant pleinement son rôle de témoin de l’histoire nationale.

La réouverture de cet établissement n’est pas passée inaperçue. Dès les premières heures, une foule de citadins et de visiteurs se sont pressés pour redécouvrir ce lieu, rendu célèbre par l’acte de l’héroïne de la bataille d’Alger, Zohra Drif.

Au-delà du symbole, le nouveau Milk Bar attire par une carte repensée qui honore ses classiques tout en séduisant une clientèle plus jeune.

Les indémodables demeurent abordables, à l’image de l’expresso et du café allongé, proposés à 200 dinars. Les amateurs de saveurs modernes trouveront leur compte avec le cappuccino (350 DA) ou les lattes caramel ou vanille (400 DA). Le café au lait à 300 dinars et le café Pérou à 350 dinars complètent l’offre.

Milk Bar : Le symbole de la Révolution rouvre ses portes

Fidèle à sa réputation, l’établissement met bien sûr à l’honneur ses milkshakes : fraise (600 DA), vanille et chocolat (500 DA) attirent la jeune génération. La carte s’aventure même sur le terrain des cocktails sans alcool, avec des mojitos et des créations plus audacieuses comme le Blue Lagoon, la Piña Colada ou le Pink Lady (700 DA).

Cette réouverture a également suscité l’intérêt des milieux professionnels. Le Secrétaire Général de l’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens a révélé que son organisation allait « signer un accord avec le café Milk Bar pour l’encourager et afin de fournir les conditions appropriées aux commerçants ». Un signe fort de soutien à cette entreprise qui conjugue commerce et patrimoine.

Derrière cette réhabilitation se cache un investissement conséquent. Le directeur des ressources financières du café Milk Bar a indiqué que la rénovation de ce lieu historique a « dépassé les deux milliards » (de centimes, soit 20 millions de dinars). Un montant qui souligne l’ampleur des travaux entrepris pour redonner son lustre à l’établissement.