Alger sous les eaux : de fortes pluies provoquent inondations et glissements de terrain

Mercredi, Alger a été frappée par de fortes pluies et des variations météorologiques importantes, entraînant la fermeture de plusieurs routes et perturbant fortement la circulation dans la capitale. Les habitants ont assisté à des scènes de torrents d’eau emportant voitures, boue et pierres, comme en témoignent de nombreuses photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Les quantités importantes d’eau tombées mercredi soir ont provoqué le bouchage des caniveaux dans plusieurs quartiers, créant des inondations locales. La Protection civile est intervenue dans plusieurs communes pour gérer les incidents et sécuriser les zones touchées.

Alger noyée : les fortes pluies et inondations paralysent la capitale

Selon un communiqué officiel, la commune d’Oued Koriche a été le théâtre d’un glissement de terrain dans le quartier des Sources – Frais Vallon. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé. Dans d’autres quartiers, les services de la Protection civile ont dû évacuer l’eau accumulée pour éviter que les inondations ne s’aggravent.

À Hydra, par exemple, l’eau a été pompée à l’entrée de la clinique Chifa. Dans la commune de Bir Khadem, l’intervention a eu lieu devant la clinique locale. Dans le quartier d’El Abiar, l’eau accumulée a été évacuée dans la rue Mohamed Chaaban.

Les interventions se sont également étendues à d’autres quartiers de la capitale, notamment Bab El Oued, Bir Mourad Raïs et d’autres zones touchées par les pluies. Les agents de la Protection civile ont travaillé sans relâche pour limiter les dégâts matériels et sécuriser les routes inondées.

Glissements de terrain et circulation perturbée

La situation météorologique reste préoccupante. Un bulletin spécial publié par les services de météorologie a averti que les pluies continueraient de mercredi midi jusqu’à jeudi matin dans la majorité des wilayas du nord du pays. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 50 mm, ce qui représente un risque supplémentaire d’inondations et de glissements de terrain. Les autorités locales appellent les habitants à la prudence et à éviter les déplacements non essentiels dans les zones à risque.

Ces intempéries soulignent une fois de plus la vulnérabilité des infrastructures face aux pluies abondantes. Les bouchons des caniveaux et les routes non adaptées aux fortes précipitations aggravent la situation, notamment dans les zones densément peuplées. Les autorités de la ville planifient des interventions supplémentaires pour dégager les voies et prévenir de nouvelles inondations dans les prochains jours.

Alors qu’Alger fait face à ces défis climatiques, les habitants sont invités à suivre les consignes de sécurité, à rester vigilants et à signaler toute situation dangereuse aux services compétents. La coordination entre les équipes de secours et les habitants reste essentielle pour minimiser les risques et limiter les impacts des intempéries.