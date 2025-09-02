Alger s’anime pour l’IATF 2025 : spectacles, expositions… 170 activités au programme

Alger se pare de ses plus beaux atours pour accueillir, du 4 au 10 septembre, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), placée sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités ».

Au-delà des milliers d’entreprises attendues, la wilaya d’Alger a concocté un programme d’animation dense, un véritable festival de la culture algérienne destiné à éblouir les délégations internationales et à enchanter les citoyens. Entre spectacles, expositions et patrimoine, le décor est planté pour une semaine de rayonnement.

Que voir à l’IATF 2025 – Alger ? Plus de 170 activités pour mettre en lumière le patrimoine algérien

Lors d’une rencontre avec la presse, Ali Mokrani, responsable de l’animation auprès de la wilaya d’Alger, a détaillé un programme qui s’annonce foisonnant :

130 spectacles artistiques prévus sur les places et espaces publics de la ville.

prévus sur les places et espaces publics de la ville. 25 expositions dédiées à l’artisanat traditionnel, aux métiers d’art, aux arts plastiques et environnementaux, organisées dans des galeries, hôtels, parcs et salles spécialisées.

dédiées à l’artisanat traditionnel, aux métiers d’art, aux arts plastiques et environnementaux, organisées dans des galeries, hôtels, parcs et salles spécialisées. Activités sportives , dont un spectacle de fantasia et d’arts traditionnels. Programmé le 6 septembre au centre équestre de l’Office des parcs et des loisirs d’Alger (OPLA).

, dont un spectacle de fantasia et d’arts traditionnels. Programmé le 6 septembre au centre équestre de l’Office des parcs et des loisirs d’Alger (OPLA). Circuits touristiques guidés, permettant aux visiteurs de découvrir les monuments historiques, culturels et religieux les plus emblématiques de la capitale.

« Nous avons voulu que cette foire soit également une vitrine culturelle. En mettant en avant la richesse et la diversité du patrimoine algérien », a insisté Mokrani.

Le Palais des expositions, cœur battant de l’événement

Pendant que la ville s’anime, les préparatifs s’intensifient au Palais des expositions des Pins maritimes, épicentre de l’IATF 2025. Hafidha Mokdad, responsable communication à la Safex, a assuré que « toutes les conditions sont réunies pour garantir le bon déroulement de la foire et le confort des exposants et des participants ».

Un chantier d’envergure mobilise actuellement ouvriers et techniciens :

Aménagement des halls, bureaux et espaces extérieurs.

Nettoyage et remise en état des infrastructures.

Installation d’un système de climatisation moderne.

Réhabilitation des escaliers mécaniques et accessibilité renforcée pour les personnes à besoins spécifiques.

Les pavillons s’ornent déjà des couleurs des quelque 2.000 entreprises africaines et internationales qui exposeront, dont près de 200 algériennes.

IATF 2025 : un rendez-vous économique majeur pour l’Algérie et l’Afrique

Au-delà de son volet commercial, l’IATF 2025 se veut un carrefour stratégique pour l’intégration économique africaine. La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) occupera un espace central. Confirmant son rôle de passerelle entre acteurs du continent.

Par ailleurs, le stand de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) devrait capter l’attention. À l’heure où la levée progressive des barrières commerciales nourrit de nouvelles dynamiques d’investissement.

L’Algérie, qui a déjà brillé lors des précédentes éditions en décrochant le prix du « Meilleur stand », entend cette fois encore marquer les esprits. Ainsi, les entreprises nationales peaufinent des présentations innovantes pour refléter un savoir-faire compétitif et une image modernisée.

Enfin, entre les rendez-vous d’affaires au Palais des expositions et les soirées animées dans les rues d’Alger, la 4ᵉ édition de l’IATF promet de conjuguer économie et culture.