Alger fait peau neuve : Lancement d’une vaste campagne de nettoyage les 29 et 30 août

La wilaya d’Alger s’apprête à lancer la septième édition de sa grande campagne de nettoyage de la capitale, qui se déroulera les 29 et 30 août sous le slogan « Si on s’entraide un peu… notre quartier restera propre ».

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé une réunion de coordination en présence de l’exécutif de la wilaya, incluant le chef de cabinet, les walis délégués, les directeurs exécutifs et les cadres des entreprises publiques. L’objectif était de finaliser toutes les préparations sur le terrain pour garantir le succès de cette initiative.

Lors de la réunion, le wali a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens matériels et humains disponibles, insistant sur l’importance d’impliquer les acteurs de la société civile à toutes les étapes de la campagne pour en assurer l’efficacité et la pérennité.

Selon le communiqué de la wilaya d’Alger, la campagne couvrira les rues et quartiers des 14 circonscriptions administratives de la capitale, avec un accent mis sur :

L’élimination des points noirs et des sites d’accumulation de déchets.

Le nettoyage des quartiers, des rues principales et des agglomérations.

Le curage des avaloirs et des oueds en prévision de la saison des pluies.

La gestion des fuites d’eau sur les réseaux de distribution.

L’entretien des espaces verts et des routes secondaires.

La maintenance des lampadaires et l’embellissement des routes par un éclairage artistique.

Le marquage au sol et la signalisation verticale pour assurer la sécurité routière.

L’enlèvement des véhicules abandonnés et en panne stationnés de manière anarchique.

La lutte contre l’exploitation des trottoirs par certains commerçants.

Le nettoyage et le traitement des sous-sols des immeubles pour éliminer les insectes et les rongeurs.

Propreté, sécurité et environnement : les priorités du wali d’Alger

À l’issue de la réunion, le wali a donné des instructions strictes aux directeurs exécutifs et aux circonscriptions administratives, notamment :

Tenir des réunions de coordination locales pour élaborer un programme de travail spécifique à chaque circonscription.

Collaborer étroitement avec les associations de quartier et les organisations de la société civile.

Assurer un suivi rigoureux de l’exécution des tâches et évaluer les résultats sur le terrain.

Établir un plan périodique et permanent pour maintenir la propreté de la capitale même après la fin de la campagne.

Dans ce même contexte, le wali a souligné la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation afin de renforcer la conscience citoyenne sur l’importance de la propreté et d’ancrer l’esprit de participation collective dans le maintien d’un environnement propre et sûr.