Alger célèbre le 71ᵉ anniversaire du 1er Novembre avec un riche programme culturel

À l’occasion du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, la wilaya d’Alger a dévoilé un programme exceptionnel alliant culture, art, sport et mémoire nationale. Cette commémoration, placée sous le signe du souvenir et de la transmission, s’étalera du 20 octobre au 5 novembre 2025 dans différents espaces publics, parcs, théâtres ainsi que salles de cinéma.

Novembre dans les yeux des jeunes : l’art au service de la mémoire

Les festivités débuteront avec l’événement « Novembre aux yeux des jeunes », prévu du 28 octobre au 1ᵉʳ novembre, de 10 h à 17 h. Des concours de peinture murale et de peinture à l’huile seront organisés respectivement au stade Ferhani et au centre d’Alger.

Une exposition spéciale dédiée aux “enfants de la lune” aura lieu le jeudi 30 octobre à 18h30 au Jardin d’Essai d’El Hamma, offrant un espace d’expression artistique et d’inclusion pour les enfants atteints de maladies rares.

Le jeudi 30 octobre, une “Flottille de la mémoire nationale” prendra son départ des hauteurs de la Casbah. Une marche commémorative débutera à pied à 8 h 30 et par bus à 10 h 00, retraçant les chemins empruntés jadis par les héros de la lutte de libération.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours Algérie Poste 2025 : les dernières instructions avant l’épreuve en ligne

Soirées musicales et célébrations populaires

La musique aura également sa place dans cette célébration. À Riadh El Feth, une soirée musicale se tiendra le jeudi 30 octobre à 21 h, réunissant Hamidou, Nassima Chems, Noureddine Allam, Amine Babylone, Tikoubaouine, ainsi que le ballet de l’Institution des arts et de la culture ainsi que l’orchestre Nizali Ilyes.

Le lendemain, vendredi 31 octobre à 21 h, la placette de la Grande Poste vibrera au rythme de Chemsou Freeklane, Djamila Mansouri, Thenina, Abdelaziz Ben Zina et du groupe Ferda, accompagnés de l’orchestre Khireddine Mikachich.

Sport et jeunesse : un hommage à travers l’effort

Les activités sportives seront également à l’honneur avec un triathlon à Bab El Oued le 31 octobre dès 8 h, combinant natation (50 m), cyclisme (20 km) et course à pied (5 km).

Le samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h, la rencontre wilayale de randonnée “Sur les traces des révolutionnaires” se tiendra à la forêt de Bainem, sur un parcours de 17 km mêlant nature et mémoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Sport et jeunesse : un hommage à travers l’effort

Flamme de gloire : la mémoire qui unit les générations

Sous le slogan « On n’oublie jamais », la Flamme de gloire rassemblera 500 jeunes, enfants et femmes le 1ᵉʳ novembre 2025.

L’événement symbolisera le passage du flambeau entre la génération révolutionnaire et la jeunesse de l’indépendance. Où il y aura la participation de la famille révolutionnaire, des associations civiles et aussi des scouts islamiques.

Cette cérémonie débutera à la placette de la Grande Poste avant de rejoindre la placette de la Résistance pour la levée du drapeau national.

Théâtre et cinéma : la culture au cœur de la commémoration

Les grandes salles d’Alger accueilleront une programmation théâtrale et cinématographique riche retraçant les moments forts de la Révolution.

Le Théâtre d’Alger-Centre présentera plusieurs pièces. Dont « Épopée des martyrs », « Les Souffles des montagnes », et « Les Belles », ainsi qu’un théâtre de rue intitulé “L’histoire des objets racontée aux générations futures”.

Le Théâtre national algérien présentera “Le tonnerre de la Casbah, les balles du stylo” le 1ᵉʳ novembre à 18 h, et “Les Funérailles de Ayyoub” du 13 au 15 novembre.

Côté cinéma, les projections auront lieu dans plusieurs salles : Héliopolis, Zabana, La Bataille d’Alger, Lalla Fatma N’Soumer, Le Colonel Lotfi et Hors-la-loi seront à l’affiche. Des courts métrages comme “El Matrouch” et “Du Dr Ben Zerjeb” seront diffusés à la Cinémathèque d’Alger, tandis que le film “Zighoud Youcef” sera projeté officiellement le 31 octobre à 21 h à la salle Ibn Zeydoun.