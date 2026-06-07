Alerte vague de chaleur mondiale : ces 2 villes algériennes parmi les plus chaudes de la planète

Le mercure vient d’atteindre le seuil critique de 45,7°C dans deux villes du Sud algérien, les propulsant dans le top 15 des zones les plus chaudes du globe. Alors que les habitants s’enferment pour fuir une chaleur devenue étouffante, les récentes prévisions climatiques de l’ONU dressent un tableau alarmant pour les étés prochains. Le pays est-il prêt à affronter les chaleurs extrêmes qui se profilent ?

Le mercure atteint 45,7°C : deux villes du Sud algérien dans le top 15 des plus chaudes sur Terre

Le site Eldorado weather, référence mondiale dans la surveillance météorologique, a livré un palmarès sans appel. Hassi Messaoud décroche la 14e place mondiale avec 45,7°C. Juste derrière, à la 15e position, Ouargla enregistre la même température exacte. Une performance brûlante qui place l’Algérie au coude-à-coude avec les chaudrons iraniens et arabiques.

Face à cette situation, les habitants limitent leurs sorties aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou tard le soir. Beaucoup peinent à trouver le sommeil. Les gestes du quotidien, comme faire les courses, aller au travail ou cuisiner, deviennent plus éprouvants.

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, voici les températures relevées aux premières places de ce classement :

1re place : Bandar Abbas (Iran) – 48,2°C

2e place : villes du Moyen-Orient et d’Asie (entre 46 et 48°C)

14e et 15e places : Hassi Messaoud et Ouargla – 45,7°C

Canicules été 2026 : les prévisions des Nations unies confirment une accélération du réchauffement

Cette fournaise locale s’inscrit dans un mouvement global qui inquiète les experts. L’Organisation météorologique mondiale (OMM), agence de l’ONU, a publié, avec le bureau météorologique britannique, un rapport aux conclusions précises. Le monde approche d’une phase de chaleur quasi record ou record durant les cinq prochaines années.

Les données chiffrées du rapport indiquent :

86 % de probabilité qu’un des mois ou années entre 2026 et 2030 dépasse le record actuel de 2024, année la plus chaude jamais enregistrée.

91 % de probabilité que la température mondiale franchisse au moins une fois le seuil de +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle (1850-1900) sur la période 2026-2030. Ce seuil a déjà été atteint en 2024 avec un réchauffement moyen de 1,55 °C.

75 % de probabilité que ce dépassement s’étende sur l’ensemble des cinq années.

1 % de probabilité de franchir la barre des +2 °C sur une seule année.

Le docteur Leon Hermanson, auteur principal du rapport, précise que les indicateurs actuels annoncent un retour du phénomène El Niño fin 2026. Ce scénario pourrait ainsi propulser l’année 2027 vers des niveaux de chaleur inédits.

Enfin, cette situation pourrait impacter le quotidien des populations, surtout en période estivale, avec des conditions plus difficiles pour les personnes vulnérables. La chaleur ne devrait pas concerner uniquement les zones sahariennes, plusieurs autres régions du pays pouvant également connaître un été particulièrement chaud.

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