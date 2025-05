Alerte sanitaire : Un quartier algérien placé en confinement après la détection de la rage

La commune de Ouled Rahmoun, relevant de la daïra d’El Khroub dans la wilaya de Constantine, a officiellement annoncé l’apparition d’un foyer de rage (la zoonose, la rage), dans le quartier El Tattouri de la zone de Bounouara. En réaction immédiate, les autorités locales ont décrété une interdiction de circulation et de déplacement dans la zone infectée pour une durée de dix jours, à compter du 13 mai 2025.

C’est par l’arrêté communal n°33 signé par le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Ouled Rahmoun que la mesure a été rendue publique. Cette décision fait suite à une série de sorties de terrain menées par les services de la santé et de l’hygiène communale les 10 et 11 mai, après le signalement d’un cas mortel de rage chez un citoyen, M. Haïdari Abdelmadjid, dans le quartier concerné.

Les résultats de l’enquête ont confirmé que la zone constitue un foyer actif de contamination. Par conséquent, toutes les mesures prévues par les textes en vigueur — notamment les lois sur la santé publique, la médecine vétérinaire et la protection contre les zoonoses — ont été enclenchées.

L’article premier de l’arrêté communal déclare officiellement le quartier El Tattouri à Bounouara comme zone infectée. L’article deux stipule l’interdiction stricte de tout déplacement, entrée ou sortie du quartier durant dix jours, afin de contenir la propagation du virus et protéger les habitants.

Plusieurs instances sont mobilisées pour assurer la mise en œuvre rigoureuse de cette décision, dont le secrétaire général de la commune, la Gendarmerie nationale de Ouled Rahmoun, les services vétérinaires agricoles, et le bureau communal de la santé.



Une mesure préventive, pas de panique

La rage est une maladie virale mortelle transmise principalement par morsure animale, souvent via les chiens errants. Elle constitue une urgence vétérinaire et sanitaire. Les autorités recommandent aux citoyens de signaler immédiatement tout comportement anormal d’un animal, et d’éviter tout contact avec des animaux errants. Les propriétaires d’animaux domestiques sont également appelés à vérifier la validité des vaccins antirabiques de leurs compagnons.

Les autorités locales insistent sur le caractère préventif du confinement temporaire. Cette décision vise à éradiquer la source du virus avant qu’il ne se propage à d’autres quartiers ou communes. Elles appellent les habitants à respecter scrupuleusement les consignes pour assurer la sécurité collective.