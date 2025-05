Alerte météo en Algérie : un temps hivernal persiste ce 15 mai ! Vigilance « orange » pluies et vents

L’atmosphère reste particulièrement agitée en ce jeudi 15 mai 2025, avec des conditions météorologiques qui rappellent davantage l’hiver que le printemps. À la veille du week-end, plusieurs régions du pays s’apprêtent à vivre une nouvelle journée de pluie, parfois intense, accompagnée de vents puissants. L’Office National de la Météorologie (ONM) maintient ses alertes en vigilance orange à travers une série de bulletins météorologiques spéciaux (BMS).

Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, deux principaux BMS « pluie » sont en cours. Le premier concerne les wilayas de Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira. Ces régions devront faire face à des précipitations soutenues, avec des cumuls estimés entre 40 et 60 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser les 90 mm. Cette alerte reste valable jusqu’à 15h00 ce jeudi.

Le second bulletin d’alerte « pluie » touche l’est du pays, notamment les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna et Oum El Bouaghi. Là encore, les quantités de pluie attendues oscillent entre 40 et 60 mm, avec des pics qui pourraient franchir le seuil des 90 mm localement. Cette vigilance reste active jusqu’à 23h00 ce soir.

Outre ces fortes précipitations, l’ONM a émis un troisième BMS concernant des vents violents dans plusieurs régions du sud. Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’Ghair et Biskra sont placées en alerte. Les vents de secteur nord-ouest souffleront à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 à 90 km/h. Cette alerte reste en vigueur jusqu’à 12h00 ce jeudi.

Météo Algérie : quel temps prévoir ce jeudi ?

Ainsi, ce jeudi, le ciel restera largement nuageux sur l’ensemble des régions nord, avec des épisodes de pluie parfois orageuse, notamment sur le centre et l’est. Quelques éclaircies temporaires pourraient toutefois apparaître par moments sur les régions de l’ouest. Du côté du sud, l’extrême sud du pays connaîtra un temps pluvieux et couvert, tandis qu’un ciel voilé à partiellement dégagé prédominera sur les autres régions sahariennes.

Face à ces conditions météorologiques difficiles, la vigilance reste de mise. Il est fortement recommandé de suivre régulièrement les mises à jour de l’Office National de la Météorologie (ONM), ainsi que celles de la Protection civile, qui appelle à la prudence. Cette dernière a déjà mené plusieurs interventions de sauvetage suite aux dégâts provoqués par les intempéries de ces derniers jours.