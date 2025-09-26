Alerte météo en Algérie : fortes pluies orageuses, grêle et vents violents attendus ce 27 septembre

Les services de Météo Algérie ont publié leurs prévisions pour ce samedi 27 septembre, annonçant la persistance des intempéries sur plusieurs wilayas du pays. De fortes averses orageuses, parfois accompagnées de grêle, sont à prévoir dans de nombreuses régions, tandis qu’une partie du territoire connaîtra un temps ensoleillé.

Dans les régions nord, les habitants de l’est doivent se préparer à des pluies orageuses parfois intenses. À l’inverse, l’ouest et le centre profiteront d’un ciel largement dégagé et ensoleillé. Les températures maximales afficheront une relative douceur sur la bande côtière, avec des maximales oscillant entre 25 et 32 °C, contre 19 à 31 °C dans les régions intérieures. Le vent soufflera jusqu’à 25 km/h.

Le sud du pays connaîtra un temps plus instable. Si certaines régions bénéficieront d’un ciel clair, d’autres devront faire face à des averses parfois intenses. Les températures y resteront élevées, comprises entre 25 et 44 °C, avec des rafales de vent atteignant localement 40 km/h.

BMS – Météo Algérie : alerte pluies orageuses dans ces régions

Un bulletin météorologique spécial (BMS) alerte sur la poursuite de fortes averses orageuses accompagnées de grêle, valables jusqu’à aujourd’hui à 6 h du matin. Les cumuls de pluie pourraient atteindre localement 50 mm. Les wilayas concernées sont : M’sila, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Tébessa et Biskra.

Un second BMS prévoit également des averses orageuses avec grêle, cette fois-ci sur Laghouat, Djelfa et Ouled Djellal, avec des quantités pouvant atteindre 40 mm. Ce bulletin restera en vigueur jusqu’à samedi à 3 h du matin.

En parallèle, l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour “orages” dans un large éventail de wilayas, parmi lesquelles : Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Ouargla, El-Oued, Tissemsilt, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, Tiaret, Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Constantine, El-Meniaa, Skikda, El-Bayadh, El-M’ghair, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès et Blida.

Outre les pluies orageuses, les services de l’ONM annoncent également des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans certaines wilayas sahariennes, notamment El-Oued, Ouargla et El-Meniaa. Ces conditions risquent de réduire la visibilité sur les routes et de compliquer les déplacements dans ces zones.

En bref, l’Algérie connaîtra ce samedi un temps contrasté, entre soleil et fortes intempéries. Les habitants des wilayas placées en alerte sont appelés à la vigilance, en particulier face aux pluies abondantes, aux rafales de vent et aux risques liés à la grêle.