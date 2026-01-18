Alerte météo en Algérie : fortes pluies, neige et vague de froid au rendez-vous ce lundi 19 janvier

L’hiver s’installe durablement sur l’Algérie. Les conditions météorologiques restent marquées par une instabilité persistante, avec des pluies soutenues, des orages localement violents et des chutes de neige sur plusieurs régions du pays. Selon les prévisions actuelles, cette séquence hivernale devrait se prolonger jusqu’à la fin de la semaine, imposant une vigilance accrue dans de nombreuses wilayas.

Les services de la météorologie nationale ont rendu publiques les prévisions pour ce lundi 19 janvier, une journée placée sous le signe des fortes intempéries. Le Nord du pays connaîtra un temps nettement perturbé, caractérisé par des pluies orageuses parfois abondantes, accompagnées de chutes de neige sur les reliefs dépassant 900 mètres d’altitude. Cette situation concerne aussi bien les régions côtières que les régions de l’intérieur.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS Niveau 2 : pluies intenses et neige abondante attendues jusqu’au 21/01

Face à l’intensité attendue des précipitations, Météo Algérie a émis une alerte de niveau 2 (vigilance orange) pour plusieurs wilayas, notamment Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Bouira, Médéa et Tizi Ouzou, ainsi que Chlef, Mostaganem, Aïn Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Tiaret et Saïda. Dans ces régions, les pluies pourraient provoquer des ruissellements importants et perturber la circulation routière.

En outre, d’autres wilayas restent sous alerte de niveau 1 (vigilance jaune) en raison de pluies, à l’image de Jijel, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Adrar. Les autorités appellent à la prudence.

BMS – Météo Algérie : chutes de neige persistantes dans ces wilayas !

La neige persiste également sur plusieurs hauteurs du pays. Une alerte jaune annonce de fortes chutes de neige dans les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Djelfa et Laghouat, tandis que Tlemcen, Naâma, El Bayadh et Laghouat pourraient aussi enregistrer des épisodes neigeux notables. Les accumulations risquent de compliquer les déplacements sur les axes montagneux.

🟢 À LIRE AUSSI : Son prix peut atteindre 2 000 000 DA/kg : le « Safran DZ » défie les géants mondiaux

Côté températures, le mercure affichera entre 13 et 15 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures oscilleront entre 4 et 13 °C. Les vents souffleront parfois avec vigueur, atteignant 50 km/h, accentuant la sensation de froid. Une vague de froid touchera particulièrement Naâma, El Bayadh et Béchar.

Au sud, la situation restera tout aussi dynamique. Les régions du nord du Sahara, des oasis et du sud-ouest connaîtront des pluies orageuses, alors que des chutes de neige sont attendues sur les sommets du mont Antar. Les températures varieront entre 11 et 32 °C, avec des vents pouvant atteindre 60 km/h.

Perturbations météo en Algérie : mauvais temps en vue jusqu’à la fin de semaine !

Les modèles numériques de prévision météorologique confirment la poursuite de cette instabilité. Une succession de perturbations actives devrait balayer la majorité des régions nord et sud jusqu’à la fin de la semaine. Ces systèmes favoriseront l’arrivée d’une masse d’air très froide, notamment sur les wilayas de l’intérieur, où les températures pourraient chuter jusqu’à -3 °C.

Les cumuls de pluie pourraient localement dépasser 60 mm, parfois accompagnés de chutes de grêle, dans de nombreuses wilayas, parmi lesquelles Alger, Oran, Blida, Médéa, Béjaïa, Constantine, Annaba, Tébessa, Laghouat, Béchar ou encore Aïn Sefra. Enfin, les chutes de neige concerneront le massif de l’Antar ainsi que les reliefs de l’ouest et de l’est, situés entre 900 et 1 000 mètres d’altitude, avec une épaisseur pouvant atteindre 15 cm entre lundi et mardi.